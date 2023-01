Faschings­um­zug des OKR Memmelsdorf

Nach zwei Jah­ren Coro­na­pau­se freut sich der OKR Mem­mels­dorf e. V. den Faschings­um­zug in Mem­mels­dorf am Sonn­tag, den 19.02.2023 ab 14 Uhr in der Mem­mels­dor­fer Orts­mit­te durch­zu­füh­ren und so die lang­jäh­ri­ge Tra­di­ti­on am Leben zu halten.

Über 60 Grup­pen haben sich beim letz­ten Umzug nach Mem­mels­dorf auf­ge­macht und die über 10.000 Zuschau­er mit krea­ti­ven und lusti­gen Fuß­grup­pen und Wägen zum Jubeln gebracht.

Der OKR freut sich schon heu­te auf vie­le Besu­cher, aber auch teil­neh­men­de Grup­pen! Jedes Jahr ist der Mem­mels­dor­fer Faschings­zug am Faschings­sonn­tag einer der größ­ten in Ober­fran­ken und die idea­le Platt­form sich, Ihren Ver­ein oder Ihre Fir­ma zu prä­sen­tie­ren. Die Teil­nah­me ist kostenlos!

Natür­lich freu­en sich die Besu­cher über tol­le Kostü­me und Prä­sen­ta­ti­on der Teil­neh­mer, aber dies ist selbst­ver­ständ­lich. Auf jeden Fall wür­de sich der OKR über Ihre Teil­nah­me freu­en! Für die Teil­nah­me erhal­ten Sie einen Kar­ton Wurf­ma­te­ri­al kosten­los zur Ver­fü­gung gestellt.

In die­sem Jahr wer­den auch wie­der der krea­tiv­ste Wagen und die krea­tiv­ste Fuß­grup­pe prä­miert. Auf Grund der trotz­dem unsi­che­ren Coro­nalage kann der OKR noch nicht sagen, wo (außen oder innen) die Abschluss­ver­an­stal­tung durch­ge­führt wird.

Soll­ten Sie am Abend wei­te­re Ver­an­stal­tun­gen haben, kann dies ger­ne auch in der Zug­rei­hen­fol­ge beach­tet wer­den. Spre­chen Sie den OKR als Ver­an­stal­ter ein­fach hier­zu an!

Bit­te tei­len Sie dem OKR bis zum 26.01.2023 mit, ob Sie am Umzug teil­neh­men möch­ten. Ger­ne auch per E‑Mail an

faschingsumzug@​okr-​memmelsdorf.​de oder vorstand@​okr-​memmelsdorf.​de.

Nach dem Umzug fin­det in der See­hof­hal­le Mem­mels­dorf das gro­ße Faschings­trei­ben statt.