Zum The­ma „Faschings­bräu­che in Fran­ken“ und zur Jah­res­haupt­ver­samm­lung mit Mit­glie­der­eh­rung für 20- und 30-jäh­ri­ge Zuge­hö­rig­keit zum Fran­ken­bund lädt die Grup­pe Bay­reuth am Don­ners­tag, 2. Febru­ar 2023 in den König-Lud­wig-Saal, Restau­rant Sud­pfan­ne, BT-Ober­kon­ners­reuth, herz­lich ein. Die Ver­an­stal­tung beginnt um 19 Uhr (Saal­öff­nung 18 Uhr) mit den Tages­ord­nungs­punk­ten und dem Haupt­red­ner des Abends, Herrn Erich Amese­der, Nürn­berg, zum The­ma „Faschings­bräu­che in Fran­ken“. Die Ver­an­stal­ter wür­den sich freu­en, wenn Besu­cher pas­send zum The­ma etwas faschings­mä­ßig geklei­det (z.B. Hut, Schlei­fen o.ä.) kom­men. Der Ein­tritt ist frei, gegen Spen­den ist nichts ein­zu­wen­den.