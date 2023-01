JU dis­ku­tiert über B173 und über Kreis-CSU

Span­nen­de The­men wie die B173 und der Aus­tausch mit dem neu­en CSU Kreis­vor­sit­zen­den Bernd Lieb­hardt stan­den im Mit­tel­punkt der ersten Kreis­vor­stands­sit­zung der JU in die­sem Jahr. Klar bekennt sich der Vor­stand zum vier­spu­ri­gen Ausbau.

„Wir kön­nen stolz auf das Gelei­ste­te sein und gehen vol­ler Taten­drang ins neue Jahr!“ Zur ersten Kreis­vor­stands­sit­zung des Jah­res 2023 konn­te Kreis­vor­sit­zen­der Mari­us Bitt­ner zahl­rei­che Vor­stands­mit­glie­der des Kreis­ver­ban­des der Jun­gen Uni­on Kro­nach begrü­ßen. Dar­über hin­aus hieß Bitt­ner auch den ein­ge­la­de­nen neu­ge­wähl­ten CSU-Kreis­vor­sit­zen­den Bernd Lieb­hardt will­kom­men. 2022 sei ein erfolg­rei­ches Jahr für den Ver­band gewe­sen, so Bitt­ner. Zahl­rei­che Tra­di­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen der Orts­ver­bän­de wie das Johan­nis­feu­er in Küps oder das Lin­den­fest in Knel­len­dorf konn­ten nach meh­re­ren Jah­ren wie­der statt­fin­den. Die poli­ti­sche Arbeit mit der JU-Kreis­tags­frak­ti­on sei sehr erfolg­reich. Bitt­ner hob hier­bei erneut das Ange­bot des 50/50-Taxis her­vor und dank­te hier­bei Frak­ti­ons­chef Mar­kus Oester­lein. Im Orts­ver­band Kro­nach gab es Ende 2022 auch einen Füh­rungs­wech­sel. Mit dem neu­ge­wähl­ten JU- Orts­vor­sit­zen­den André Emmert, habe man einen jun­gen Mann, der für die Sache brenne.

„Die Zei­ten sind heu­te ande­re als vor etwa drei­ßig Jah­ren. Jun­ge Men­schen wol­len sich viel weni­ger par­tei­po­li­tisch und lang­fri­stig bin­den. Aber des­halb dür­fen wir nicht ver­za­gen, son­dern müs­sen gera­de des­halb offen und selbst­be­wusst auf jun­ge Leu­te zuge­hen und sie für die Jun­ge Uni­on begei­stern.“, so Bitt­ner. Bitt­ner bot Lieb­hardt eine Zusam­men­ar­beit der Offen­heit und des gegen­sei­ti­gen Respekts an, um somit die Par­tei­ar­beit auf Kreis­ebe­ne zu stär­ken. Die­ses Ange­bot nahm Lieb­hardt sehr ger­ne an und stell­te dem JU-Kreis­vor­stand sei­ne Vor­stel­lun­gen einer guten Par­tei­ar­beit vor. Über eine gute Zusam­men­ar­beit mit der JU kön­ne man auch neue Mit­glie­der für die CSU begei­stern, so Lieb­hardt. Der Jun­gen Uni­on kom­me damit eine zen­tra­le Rol­le für die nach­hal­ti­ge Mit­glie­der­ent­wick­lung der Mut­ter­par­tei zu, wodurch die eine beson­de­re Stel­lung unter den Arbeits­ge­mein­schaf­ten habe. In die­sem Jahr möch­te er zahl­rei­che Ver­an­stal­tun­gen mit offe­nem Ein­la­dungs­kreis und ohne Sit­zungs­cha­rak­ter aus­rich­ten, bei denen mit den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern offen dis­ku­tiert wer­den kön­ne. Dazu sei­en Mit­glie­der der Jun­gen Uni­on sehr herz­lich eingeladen.

Die stell­ver­tre­ten­den Kreis­vor­sit­zen­den Lui­sa Grampp und Tho­mas Karl schlu­gen ver­schie­de­ne Ver­an­stal­tungs­for­ma­te vor, mit denen man die Men­schen anspre­chen könn­te, so bei­spiels­wei­se auch einen CSU-Ball. Kreis­ge­schäfts­füh­re­rin Sophia Hof­mann hob her­vor, dass man mehr nie­der­schwel­li­ge Ange­bo­te schaf­fen müs­se. Lieb­hardt schlug dies­be­züg­lich Events in Koope­ra­tio­nen mit dem Kino vor.

JU-Frak­ti­ons­vor­sit­zen­der Oester­lein berich­te­te von den näch­sten Anträ­gen, die von der Kreis­tags­frak­ti­on in das Gre­mi­um ein­ge­bracht wer­den sol­len. So wur­de in der Zwi­schen­zeit ein Antrag gestellt für einen Ehren­amts­preis für jun­ge Men­schen, um deren gesell­schaft­li­ches Enga­ge­ment zu wür­di­gen. Wei­te­re The­men, die die Digi­ta­li­sie­rung in den Mit­tel­punkt stel­len wer­den, sind in Planung.

Die wei­te­re JU Vize­che­fin Lea Schütz beton­te die Bedeu­tung des vier­spu­ri­gen Aus­baus der B173 in der Stadt Kro­nach. Hier dür­fe man sich nicht an den näch­sten Gene­ra­tio­nen ver­sün­di­gen. Dies bekräf­tig­te Bitt­ner: „Zukunft ist da, wo Mobi­li­tät besteht!“, so Bitt­ner. Oester­lein und Lieb­hardt beton­ten, dass das gemein­sa­me Ziel der vier­spu­ri­ge Aus­bau blei­be. Hier zie­he man an einem Strang mit der Bür­ger­mei­ste­rin und den Abgeordneten.