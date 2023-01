Uni­ver­si­tät Bam­berg prä­sen­tiert pra­xis­re­le­van­te For­schungs­pro­jek­te für Unter­neh­men und lädt zum Aus­tausch ein

Füh­rungs­coa­ching, System­soft­ware für siche­re Com­pu­ter­sy­ste­me oder Nach­hal­tig­keits­ma­nage­ment: An der Uni­ver­si­tät Bam­berg for­schen vie­le Wis­sen­schaft­le­rin­nen und Wis­sen­schaft­ler an unter­neh­mens­re­le­van­ten The­men und Fra­ge­stel­lun­gen. Um den Wis­sens­aus­tausch zwi­schen For­schung und Pra­xis zu inten­si­vie­ren und bestehen­de Kon­tak­te wei­ter aus­zu­bau­en, orga­ni­siert die Uni­ver­si­tät gemein­sam mit den Wirt­schafts­för­de­run­gen von Stadt und Land­kreis Bam­berg die Ver­an­stal­tung „KMU­ni – Wis­sen­schaft trifft Wirt­schaft“. Ins­be­son­de­re Klei­ne und Mitt­le­re Unter­neh­men (KMU) sind am Mitt­woch, den 15. Febru­ar 2023, um 18:00 Uhr ein­ge­la­den, praxisrelevante For­schungs­pro­jek­te von acht Bam­ber­ger Pro­fes­so­rin­nen und Pro­fes­so­ren in Kurz­vor­trä­gen ken­nen­zu­ler­nen. Im Anschluss dar­an besteht die Mög­lich­keit, ins Gespräch zu kom­men, Kon­tak­te zu knüp­fen und Ideen auszutauschen.

Die anwe­sen­den Wis­sen­schaft­le­rin­nen und Wis­sen­schaft­ler bie­ten viel­fäl­ti­ge Anknüp­fungs­punk­te für ver­schie­de­ne Bran­chen und Arbeits­be­rei­che: Prof. Dr. Chri­sti­an Ledig, Prof. Dr. Micha­el Engel und Prof. Dr. Thor­sten Staa­ke von der Fakul­tät Wirt­schafts­in­for­ma­tik und Ange­wand­te Infor­ma­tik spre­chen über KI-gestütz­te Ent­schei­dun­gen, System­soft­ware für zuver­läs­si­ge Com­pu­ter­sy­ste­me und digi­ta­le Werk­zeu­ge für Pro­duk­ti­on und Ver­trieb. Von den Human­wis­sen­schaf­ten geben Prof. Dr. Astrid Schütz und Prof. Dr. Judith Vol­mer Ein­blicke in die Per­so­nal- und Orga­ni­sa­ti­ons­ent­wick­lung sowie digi­ta­le Füh­rung. Mit den Wirt­schafts­wis­sen­schaft­lern Prof. Dr. Frank Schie­mann, Prof. Dr. Björn Ivens und Prof. Dr. Mai­ke And­re­sen kön­nen sich Gäste über Nach­hal­tig­keit, Preis- und Kun­den­ma­nage­ment sowie Fle­xi­bi­li­sie­rung von Arbeit austauschen.

KMU­ni 2023 fin­det auf dem ERBA-Gelän­de im Irm­ler-Musik­saal, An der Webe­rei 5 in Bam­berg, statt. Um eine Anmel­dung unter www​.uni​-bam​berg​.de/​t​r​a​n​s​f​e​r​/​u​n​t​e​r​n​e​h​m​e​n​/​k​m​u​n​i​/​k​m​u​n​i​-​2​0​2​3​/​a​n​m​e​l​d​u​ng/ wird gebe­ten. Die Ver­an­stal­tung ist kostenlos.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: www​.uni​-bam​berg​.de/​t​r​a​n​s​f​e​r​/​u​n​t​e​r​n​e​h​m​e​n​/​k​m​u​n​i​/​k​m​u​n​i​-​2​0​23/