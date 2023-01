Für eine Abord­nung des CSU-Orts­ver­bands Weingarts/​Kunreuth, bestehend aus Orts­vor­sit­zen­dem Edwin Rank, sei­ner Stell­ver­tre­te­rin San­dra Schmitt sowie Land­rat Her­mann Ulm, stand ein beson­de­rer Haus­be­such bei Wil­li Sie­ben­haar an, um ihm dadurch gebüh­ren­den Dank und beson­de­re Aner­ken­nung für sei­ne 70-jäh­ri­ge Mit­glied­schaft aus­zu­spre­chen. Wil­li Sie­ben­haar, Jahr­gang 1929, trat am 1. Janu­ar 1953 dem Orts­ver­band bei und ist seit die­ser Zeit unun­ter­bro­chen Mit­glied in der CSU. Er stammt aus einer hoch­po­li­ti­schen Fami­lie, denn bereits sein Groß­va­ter Peter war Anfang des letz­ten Jahr­hun­derts Wein­gartser Bür­ger­mei­ster. Sein Vater Johann stand von 1924 bis 1933 sowie von 1945 bis 1967, ins­ge­samt 31 Jah­re als Gemein­de­ober­haupt der selb­stän­di­gen Gemein­de Wein­garts vor und sein Nef­fe Oswald Sie­ben­haar ist aktu­ell amtie­ren­der Bür­ger­mei­ster in Lan­gen­sen­del­bach. Da eine so lan­ge Mit­glied­schaft in der CSU außer­ge­wöhn­lich ist, gab es in der Forch­hei­mer Geschäfts­stel­le kei­ne Stan­dard­ur­kun­den und somit wur­de in der Par­tei­zen­tra­le in Mün­chen eigens eine Mes­sing­ta­fel gefer­tigt, die dem rüsti­gen Jubi­lar vom CSU-Kreis­vor­sit­zen­den Micha­el Hof­mann über­ge­ben wurde.

Das könn­te Sie eben­falls interessieren: Stär­kan­trin­ken des CSU-OV Wein­garts / Kun­reuth mit MdL Micha­el Hof­mann Zum tra­di­tio­nel­len Stär­kan­trin­ken mit dem CSU-Kreis­vor­sit­zen­den Micha­el Hof­mann (MdL) folg­ten in die­sem Jahr wie­der zahl­rei­che Bür­ger der Ein­la­dung des CSU…