Am Diens­tag, 7. Febru­ar, von 17.30 bis 19 Uhr, kön­nen Inter­es­sier­te bei einem Vor­trag der Kunst­hi­sto­ri­ke­rin Ange­la Lodes mehr über eine der berühm­te­sten Künst­ler­ko­lo­nien Deutsch­lands erfah­ren. Eine ver­bind­li­che Anmel­dung bei der Volks­hoch­schu­le Bay­reuth ist bis Mon­tag, 30. Janu­ar, unter Tele­fon 0921 50703840 oder online unter www​.vhs​-bay​reuth​.de mög­lich. Der Stil­wan­del von der Ate­lier- zur Frei­licht­ma­le­rei ließ ab 1875 bedeu­ten­de deut­sche Maler nach Dach­au kom­men, um sich dort von Men­schen und Land­schaft im Dach­au­er Moos inspi­rie­ren zu las­sen. Unter ande­rem ent­stand hier Carl Spitz­wegs „Bücher­wurm“. Zu Beginn des 20. Jahr­hun­derts war die Künst­ler­ko­lo­nie so bekannt gewor­den, „dass wäh­rend der Som­mer­zeit alle fünf­zig Meter der Mal­schirm eines Malers … in der Land­schaft stand“.