Ein Abend, zwei Antritts­vor­le­sun­gen an der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg zu drän­gen­den The­men unse­rer Zeit: Über den Arbeits­markt im Wan­del und gesund­heit­li­che Ungleich­heit refe­rie­ren an der Uni­ver­si­tät Bam­berg der Öko­nom Wolf­gang Dau­th und der Sozio­lo­ge Ras­mus Hoffmann.

„Regio­na­le Arbeits­märk­te in der Trans­for­ma­ti­on“– Antritts­vor­le­sung Prof. Dr. Wolf­gang Dauth

Die Aus­wir­kun­gen von Glo­ba­li­sie­rung und Auto­ma­ti­sie­rung wer­den auf dem Arbeits­markt immer sicht­ba­rer. Wel­chen Ein­fluss die­se glo­ba­len Mega­trends auf ver­schie­de­ne Regio­nen haben – das erforscht Prof. Dr. Wolf­gang Dau­th an der Uni­ver­si­tät Bam­berg. Seit Mai 2021 hat er den Lehr­stuhl für Regio­na­le Arbeits­markt­öko­no­mie inne und lei­tet gleich­zei­tig den For­schungs­be­reich „Regio­na­le Arbeits­märk­te“ am Insti­tut für Arbeits­markt- und Berufs­for­schung der Bun­des­agen­tur für Arbeit in Nürn­berg. In einer aktu­el­len Stu­die zeigt Wolf­gang Dau­th bei­spiels­wei­se, dass Beschäf­tig­te umso bes­ser zu ihren Betrie­ben pas­sen, je grö­ßer die Stadt ist, in der sie ange­sie­delt sind und erhal­ten daher höhe­re Löh­ne. In sei­nem neue­sten Pro­jekt forscht er zum Arbei­ten von Zuhau­se. Bei sei­ner Antritts­vor­le­sung am Mitt­woch, 25. Janu­ar, wird er auch Ein­blicke in sein viel beach­te­tes und über­ra­schen­des For­schungs­er­geb­nis geben: dass der Ein­satz von Indu­strie­ro­bo­tern – anders als in den USA – hier­zu­lan­de nicht zu Ent­las­sun­gen geführt hat. Im Anschluss wird Prof. Dr. Ras­mus Hoff­mann sei­ne Antritts­vor­le­sung über sozia­le Ungleich­heit und Gesund­heit halten.

Mehr Infor­ma­tio­nen zu Prof. Dr. Wolf­gang Dau­th: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​n​e​w​s​/​a​r​t​i​k​e​l​/​i​n​t​e​r​v​i​e​w​-​w​o​l​f​g​a​n​g​-​d​a​u​th/

„Sozia­le Ungleich­heit und Gesund­heit“ – Antritts­vor­le­sung Prof. Dr. Ras­mus Hoffmann

Macht, Anse­hen, Ver­mö­gen, Bil­dung – in der Sozio­lo­gie gibt es ver­schie­de­ne eta­blier­te Dimen­sio­nen sozia­ler Ungleich­heit. Gesund­heit gehört bis­her nicht dazu, obwohl es gro­ße Unter­schie­de in Gesund­heit und Lebens­er­war­tung zwi­schen sozia­len Grup­pen gibt, die auch zum gro­ßen Teil durch die Gesell­schaft ver­ur­sacht und nicht etwa ange­bo­ren sind. In sei­ner Antritts­vor­le­sung hin­ter­fragt Prof. Dr. Ras­mus Hoff­mann, der seit Sep­tem­ber 2021 den Lehr­stuhl für Sozio­lo­gie, ins­be­son­de­re Sozia­le Ungleich­heit, an der Otto-Fried­rich-Uni­ver­si­tät Bam­berg inne­hat, war­um Bil­dungs­un­gleich­hei­ten in der Sozio­lo­gie anders behan­delt wer­den als Ungleich­hei­ten in der Gesund­heit und was dies mit bio­lo­gi­schen Unter­schie­den zu tun hat, die sowohl bei der Bil­dung als auch bei der Gesund­heit eine Rol­le spielen.

Mehr Infor­ma­tio­nen zu Prof. Dr. Ras­mus Hoff­mann: https://​blog​.uni​-bam​berg​.de/​m​e​n​s​c​h​e​n​/​2​0​2​2​/​r​a​s​m​u​s​-​h​o​f​f​m​a​nn/

Ver­an­stal­tungs­in­fos

Freu­en Sie sich auf Ein­blicke in zwei span­nen­de The­men­fel­der! Inter­es­sier­te sind herz­lich zu den Antritts­vor­le­sun­gen ein­ge­la­den. Beginn ist um 19.15 Uhr in der Feld­kir­chen­stra­ße 21, Hör­saal 01.37. Der Ein­tritt ist kostenlos.