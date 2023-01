Top-Bewer­tun­gen von Stu­die­ren­den: Uni Bay­reuth lan­det auf Platz 8 der belieb­te­sten Uni­ver­si­tä­ten Deutsch­lands bei Stu­dy­check und wur­de mit dem „Digi­tal Readiness“-Award ausgezeichnet.

Auf Stu­dy­check kön­nen Stu­die­ren­de ihre eige­ne Uni­ver­si­tät bewer­ten. 94 Pro­zent der Stu­die­ren­den und Absolvent*innen haben die Uni Bay­reuth wei­ter­emp­foh­len. Im Schnitt hat die Uni­ver­si­tät vier von fünf Ster­nen in der Gesamt­no­te bekom­men. Sie lan­det damit deutsch­land­weit auf Platz 8 der Uni­ver­si­tä­ten, in Bay­ern sogar auf Platz 4.

„Für uns sind die posi­ti­ven Bewer­tun­gen durch Stu­die­ren­de jedes Jahr ein Zei­chen, dass wir hier ganz viel rich­tig machen“, sagt Prof. Dr. Ste­fan Leib­le, Prä­si­dent der Uni­ver­si­tät Bay­reuth. „Wir bau­en kon­ti­nu­ier­lich unser Stu­di­en­an­ge­bot aus und ach­ten glei­cher­ma­ßen dar­auf, dass unse­re Stu­die­ren­de opti­ma­le Bedin­gun­gen vorfinden.“

Die­se opti­ma­len Bedin­gun­gen schät­zen die Stu­die­ren­den beson­ders. In die­sem Jahr wur­de zum ersten Mal auch das „Digi­tal Rea­di­ness“ Ran­king von Stu­dy­check erstellt. Die­ses soll einen Ein­blick in die Zufrie­den­heit der Stu­die­ren­den mit der Digi­ta­li­sie­rung der Hoch­schu­le geben. Die Uni­ver­si­tät Bay­reuth belegt hier­bei den 5. Platz unter den deut­schen Uni­ver­si­tä­ten. Ins­ge­samt wur­den sogar nur 21 von allen deut­schen Uni­ver­si­tä­ten über­haupt mit der Aus­zeich­nung „Digi­tal Rea­di­ness“ prämiert.

Beim Stu­dy­check Award wer­den anhand der Bewer­tun­gen von Stu­die­ren­den die Hoch­schu­len und Uni­ver­si­tä­ten in Deutsch­land beur­teilt. In die­sem Jahr wur­de zudem die „Digi­tal Rea­di­ness“ gekürt. Die Web­sei­te Stu​dy​check​.de lädt Stu­die­ren­de und Absolvent*innen dazu ein, ihre Hoch­schu­le oder Uni­ver­si­tät zu bewer­ten. Die Kri­te­ri­en sind: Stu­di­en­in­hal­te, Dozen­ten, Lehr­ver­an­stal­tun­gen, Aus­stat­tun­gen, Orga­ni­sa­ti­on, Biblio­thek und digi­ta­les Stu­die­ren. Mehr als 80.000 Bewer­tun­gen pro Jahr machen das Ran­king aus­sa­ge­kräf­tig. Für die Uni­ver­si­tät Bay­reuth wur­den in den letz­ten drei Jah­ren 808 Bewer­tun­gen abgegeben.