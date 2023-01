Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels bie­tet am 2. Febru­ar 2023 Online-Semi­nar an

LICH­TEN­FELS (20.01.2023). Die Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels in Weis­main bie­tet am 2. Febru­ar 2023 ein Online-Semi­nar zur Gestal­tung des eige­nen Gar­tens an. Refe­rent ist Kreis­fach­be­ra­ter Micha­el Stromer.

Das Ange­bot wen­det sich an Bau­her­ren, die ihren Haus­gar­ten neu anle­gen oder umge­stal­ten wol­len. Dabei wer­den Gestal­tungs- und Glie­de­rungs­mög­lich­kei­ten, Bau­tech­ni­ken und Pflan­zen­aus­wahl vor­ge­stellt und an Bei­spie­len bespro­chen. Ein Augen­merk wird dar­auf lie­gen, wie Gär­ten einen Bei­trag zu mehr Viel­falt und Bio­di­ver­si­tät lei­sten können.

Beginn des Semi­nars ist am Don­ners­tag, 2. Febru­ar 2023, um 18 Uhr. Der Zoom-Link steht auf der Sei­te der Umwelt­sta­ti­on: www​.umwelt​sta​ti​on​-weis​main​.de. Die Dau­er beträgt zir­ka zwei Stun­den. Die Teil­nah­me ist kosten­los. Benö­tigt wird eine sta­bi­le Internetverbindung.