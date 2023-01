Seit der Pre­miè­re des Musi­cals „Jack the Rip­per“ von Rein­hardt Frie­se und Frank Nims­gern sind alle Vor­stel­lun­gen aus­ver­kauft. Auch die Kar­ten für die bei­den Zusatz­vor­stel­lun­gen waren weni­ge Tage nach Vor­ver­kaufs­start ver­grif­fen. Am 03. Febru­ar um 19.30 Uhr ist die Musi­cal-Urauf­füh­rung zum letz­ten Mal in die­ser Sai­son am Thea­ter Hof zu erle­ben – aber wer weiß: viel­leicht fin­den sich in der Spiel­zeit 2023/24 Mög­lich­kei­ten, das Erfolgs­mu­si­cal andern­orts im Spiel­ge­biet oder auch dar­über hin­aus auf die Büh­ne zu brin­gen. Als neu­es Ange­bot hat Rein­hardt Frie­se nun eine Gast­spiel­fas­sung ent­wickelt, die bereits in die­ser Spiel­zeit im Zelt­pa­last Mer­zig auf die Büh­ne kommt. Es ist aber durch­aus mög­lich, die Pro­duk­ti­on auch auf ande­re Büh­nen indi­vi­du­ell anzu­pas­sen. Gast­spiel­or­te, die Inter­es­se haben, sind herz­lich ein­ge­la­den, sich im Künst­le­ri­schen Betriebs­bü­ro des Thea­ters Hof bei Kay­da Bryant, Tel.: 09281/7070–101 bzw. E‑mail: dispo@​theater-​hof.​de , zu mel­den, um sich ein indi­vi­du­el­les Ange­bot machen zu lassen.