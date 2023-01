Der SPD-Kreis­ver­band Forch­heim hat am 17.01.2023 eine Arbeits­grup­pe Ü60 plus gegrün­det. Zur Vor­sit­zen­den wur­de Lona Hagen gewählt. Ver­tre­ten wird sie von Wil­mya Zim­mer­mann. Als Bei­sit­zer fun­gie­ren Man­fred Fluhrer und Bern­hard Vogel. Tho­mas Hof­mann-Lud­wig stell­te sich als Schrift­füh­rer zur Verfügung.

Im Anschluss an die Wahl des Vor­stan­des fand eine rege Dis­kus­si­on über The­men statt, wel­che die Arbeits­grup­pe nun ange­hen will. Woh­nen im Alter, bezahl­ba­re Mie­ten, Pfle­ge und der ÖPNV sind eini­ge der Kern­the­men, denen man sich nun wid­men will.

Auch fin­den Land­tags­wah­len statt – dazu sei es wich­tig die Kan­di­da­ten aus dem KV Forch­heim zu unter­stüt­zen. Das Wahl­pro­gramm der SPD Bay­ern müs­se auch von der neu­ge­grün­de­ten Grup­pe inten­siv bewor­ben werden.