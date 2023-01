Euch gehts allen noch zu gut!

Tat­säch­lich tritt man auf der Stel­le! Ich fra­ge mich was ein Redak­teur so für Auf­ga­ben den gan­zen Tag hat, wenn eh immer nur über die glei­chen The­men berich­tet wird!? Ich nehm natür­lich die­se Lokal­pres­se hier raus aus mei­ner Fra­ge, hier wird selbst übern Tau­ben­züch­ter-Ver­ein mit 12 Mit­glie­dern berich­tet, wenn die­ser zur Jah­res­haupt­ver­samm­lung lädt!

Tota­le Schreib­blocka­de als Ergebnis …

Also soll ich nun wirk­lich erneut mei­nen Senft zum Atri­um geben? Zum Schlacht­hof? Zu den Alko­hol­ex­zes­sen in der Innen­stadt? Als Nach­fol­ge­ar­ti­kel also nun die ersten Bil­der des fik­ti­ven Umbaus, die Stadt meint sie hat ne Lösung für die Lich­ten­hai­de­stra­ße … Ich war­te lie­ber mal ab mit mei­ner belieb­ten Polemik!

Lie­ber behan­del ich wie beim FC Bay­ern das Som­mer-The­ma im Win­ter. In mei­nem Fall sinds die Sommerlöcher:

„5 besten Grie­chen“ / „5 besten Bars“ und „Wie emp­fin­det man den Räum­dienst in und um Bamberg“

Also los mit den grie­chi­schen Loka­len. Wir haben wie immer 100 Leu­te gefragt „Wel­cher ist der beste Grie­che in Bamberg “

Da kamen dann die übli­chen Ver­däch­ti­gen in das Ran­king und ich hab mir mal die Spei­se­kar­ten ange­schaut um festzustellen:

Euch geht’s allen noch zu gut!

Prei­se wie semol beim Bocu­sen Paul! Da krat­zen die mei­sten Gerich­te an der 20€-Marke und mein per­sön­li­ches High­light is die 0,4er Cola für stol­ze 4,90€! Singt da eine Sire­ne aus der grie­chi­schen Mytho­lo­gie und jeder der vor­bei läuft wird so wirr vom Gesang das er rein muss?

Gut, Gyros bekommst net so hin, aber die Meta­xa­so­ße: Rote Papri­ka, Zwie­bel, Knob­lauch­ze­he, Toma­ten­stücke aus der Dose, 2 EL Toma­ten­mark anschwit­zen und mit 200ml Meta­xa ablö­schen, 200 g Schmand oder Crè­me fraîche … und fer­tig is das Ding!

Davor Schafs­kä­se in eine Auf­lauf­form, Ess­löf­fel Aivar, 1 Papri­ka klei­ne rote Zwie­bel in Rin­gen und 2 Pepe­ro­ni, Hand­voll Kirsch­to­ma­ten und bana­len „Grie­chen­wür­zer“ drü­ber, 15 Minu­ten bei 150 Grad in den Ofen und schon hast die erste Vari­an­te einer Vor­spei­se von der die zwei­te noch ein­fa­cher ist …

Schafs­kä­se (mal den teu­ren aus der Dose pro­bie­ren ) wie ein Schnit­zel panie­ren und in der Pfan­ne raus­backen, schwupps Saga­na­ki und Gyros in Meta­xa­so­ße, Fla­sche Wein und das gan­ze zusam­men kochen … Viel schö­ner!! (Lie­be Män­ner, dann auch beim auf­räu­men helfen!) …

Gefolgt von den „5 belieb­te­sten Bars“ in Bam­berg, hier hal­te ich mich raus! Denn möch­te man etwas Extra­va­gan­tes trin­ken, muss man lei­der eben auch 9–12 € hin­blät­tern. Aber zB. nen frän­ki­schen Elch Whis­key, Rauch­bier Honig Kara­mell und Süss­holz­rauch in einem Cock­tail … Eher schlecht für Zuhause!!

Letz­tes Som­mer­loch im Win­ter, der Räum­dienst beim urplötz­li­chen Win­ter­ein­bruch die Woche! Daaaa kam der Deut­sche mal wie­der bei 80% raus. Klar, ich bin auch der Mei­nung das hier ruhig jede Gemein­de die paar Land­wir­te, die es noch gibt und die es möch­ten, anheu­ern könn­te um die Stra­ßen zu räu­men statt mit zwei Uni­mog zu ver­su­chen die Haupt­ver­kehrs­we­ge für ne Groß­ge­mein­de befahr­bar zu hal­ten, Neben­stra­ßen sind gleich noch­mal was ?! Klar finds auch ich zum Bre­chen auf die Arbeit voll kon­zen­triert und lang­sam mit 50 km/​h rum­zu­krie­chen. Aber wie­der ein Gejam­mer in den sozia­len Medi­en DAS NICHTS ÄNDERT!! Der Stamm­tisch der Neu­zeit ist defi­ni­tiv die­ses Internet …

Der schlaue Spruch zum Schluss:

„Wie die Not die bestän­di­ge Gei­ßel des Vol­kes ist, so die Lan­ge­wei­le die der vor­neh­men Welt.“

Arthur Scho­pen­hau­er