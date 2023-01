Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Taschen­die­be festgenommen

Am frü­hen Sonn­tag­mor­gen ereig­ne­te sich gegen 02:20 Uhr ein Taschen­dieb­stahl in einer Bam­ber­ger Bar. Vier Tat­ver­däch­ti­ge such­ten hier tan­zend die Nähe der 47-Jäh­ri­gen Geschä­dig­ten und ent­wen­de­ten hier­bei eine Geld­bör­se und ein Mobil­te­le­fon. Die Tat­ver­däch­ti­gen konn­ten jedoch durch eine Zivil­strei­fe und meh­re­ren Strei­fen der PI Bam­berg-Stadt fest­ge­nom­men werden.

Sach­be­schä­di­gun­gen

Bereits in der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag­mor­gen kam es zu einer Sach­be­schä­di­gung am Fuch­s­park­sta­di­on. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter trat hier eine Glas­schei­be an der Damen­toi­let­te ein. Der Scha­den wird auf ca. 500,- Euro geschätzt. Hin­wei­se auf die Tat oder Täter nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel.-Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Rausch­gift bei einer Jugend­grup­pe aufgefunden

Am Sams­tag­abend gegen 21:00 Uhr kon­trol­lier­te eine Zivil­strei­fe der PI Bam­berg-Stadt am Bahn­hof Bam­berg eine Jugend­grup­pe. Bei der Kon­trol­le konn­te bei einem 19-Jäh­ri­gen und bei einer 13-Jäh­ri­gen eine gerin­ge Men­ge Haschisch, zudem bei einer 16-Jäh­ri­gen eine unter­schla­ge­ne EC-Kar­te auf­ge­fun­den wer­den. Die 13-Jäh­ri­ge wur­de nach den Anzei­gen­auf­nah­men an die erstaun­te Mut­ter übergeben.

Am frü­hen Sonn­tag­mor­gen wur­de gegen 00:35 Uhr eine Strei­fe der PI Bam­berg-Stadt zu einer ver­ba­len Strei­tig­keit zu einer Dis­ko­thek in der Bam­ber­ger Innen­stadt geru­fen. Bei Ein­tref­fen der Strei­fe ver­such­te 29-Jäh­ri­ge plötz­lich auf­fäl­lig die Ört­lich­keit zu ver­las­sen. Noch bevor eine Kon­trol­le statt­fin­den konn­te warf die­ser plötz­lich eine Pla­stik­do­se weg. Bei der anschlie­ßen­den Kon­trol­le konn­ten schließ­lich 4 Joints auf­ge­fun­den und beschlag­nahmt wer­den. Der 29-Jäh­ri­ge muss sich nun wegen uner­laub­tem Besitz von Betäu­bungs­mit­teln straf­recht­lich verantworten.

Poli­z­ein­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

LAU­TER. Eine Ver­kehrs­un­fall­flucht ereig­ne­te sich bereits am 19.01.23.

Gegen 07:00 Uhr befuhr ein Ford-Fah­rer die Staats­stra­ße zwi­schen Appen­dorf und Deus­dorf. In der Orst­durch­fahrt in Lau­ter kam ihm in der Links­kur­ve ein wei­ßer Trans­por­ter ent­ge­gen. Es kam zur Berüh­rung der Außen­spie­gel wodurch der lin­ke Außen­spie­gel des Ford-Fah­rers abriss. Der noch unbe­kann­te ande­re Ver­kehrs­teil­neh­mer fuhr davon, ohne sei­ner Unfall­mel­de­pflicht nachzukommen.

Zeu­gen der Unfall­flucht wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, in Ver­bin­dung zu setzen.

MEM­MELS­DORF. Ein unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer stieß am Frei­tag zwi­schen 17:45 Uhr und 23:00 Uhr gegen einen schwar­zen Audi A6, wel­cher ord­nungs­ge­mäß vor dem Kin­der­gar­ten geparkt war. Ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den zu küm­mern und die Poli­zei zu ver­stän­di­gen, fuhr der Ver­ur­sa­cher davon.

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310, zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Dro­gen am Steuer

Bay­reuth. Am Sams­tag­nach­mit­tag wur­de bei der Kon­trol­le eines Pkw beim Fahr­zeug­füh­rer Dro­gen­ein­wir­kung festgestellt.

Beam­te der PI Bay­reuth-Stadt kon­trol­lier­ten gegen 15.15 Uhr einen 25jährigen Mann aus Bay­reuth, der mit sei­nem Pkw auf dem Hohen­zol­lern­ring unter­wegs war. Wäh­rend der Kon­trol­le konn­ten Anhalts­punk­te auf Dro­gen­kon­sum fest­ge­stellt wer­den. Ein Dro­gen­test ver­lief posi­tiv, der Mann muss­te sich dar­auf­hin einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen. Soll­te sich bei der Aus­wer­tung der Blut­pro­be der Ver­dacht der Beam­ten bestä­ti­gen muss der Mann mit einem Fahr­ver­bot und einer Geld­bu­ße rech­nen. Die Wei­ter­fahrt wur­de zunächst unterbunden.

Unfall bei win­ter­li­chen Straßenverhältnissen

Bay­reuth. Am spä­ten Sams­tag­abend kam auf­grund der win­ter­li­chen Stra­ßen­ver­hält­nis­se zu einem Ver­kehrs­un­fall in der Ber­necker Stra­ße in Bayreuth.

Eine 33jährige Frau aus Bay­reuth hat­te mit ihrem Pkw ver­kehrs­be­dingt an einer Rot zei­gen­den Ampel ange­hal­ten. Ein hin­ter ihr fah­ren­der 19jähriger Mann aus dem Gemein­de­be­reich Wal­ders­hof ver­such­te eben­falls zu brem­sen, kam jedoch auf der win­ter­glat­ten Fahr­bahn ins Rut­schen und stieß gegen den ste­hen­den Pkw der Frau. Die­se erlitt bei dem Unfall leich­te Ver­let­zun­gen. An bei­den Pkw ent­stand gerin­ger Sachschaden.

Alko­hol am Steuer

Bay­reuth. Zwei ange­trun­ke­ne Fahr­zeug­füh­rer wur­den am frü­hen Sonn­tag­mor­gen von der Poli­zei kontrolliert.

Zunächst kon­trol­lier­ten Beam­te der PI Bay­reuth-Stadt um 04.25 Uhr einen 31jährigen Mann aus Alten­kunst­stadt, der mit sei­nem Pkw in der Her­der­stra­ße unter­wegs war. Nach­dem Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt wur­de erbrach­te ein Alko­ma­ten­test einen Wert von 0,9 Promille.

Um 04.40 Uhr wur­de bei der Kon­trol­le einer 28jährigen Frau aus Wun­sie­del eben­falls Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt. Sie war mit ihrem Pkw in der Mie­del­stra­ße ange­hal­ten wor­den. Der fest­ge­stell­te Alko­hol­wert lag hier bei 0,84 Promille.

Bei­den Fahr­zeug­füh­rern wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt. Sie müs­sen mit einem Fahr­ver­bot und einer emp­find­li­chen Geld­bu­ße rechnen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Ver­kehrs­un­fall­flucht

Grä­fen­berg. In der Zeit des 20.01.23, 13.00 Uhr bis 20.01.23, 14 Uhr, wur­de in Grä­fen­berg, Kas­ber­ger Str. 27a, in der Stra­ße zum dor­ti­gen Schwimm­bad, ein abge­stell­ter wei­ßer Pkw ange­fah­ren. Wie vor Ort fest­ge­stellt wer­den konn­te, dürf­te der unbe­kann­te Ver­ur­sa­cher die Kur­ve zu weit ange­fah­ren sein, so dass es Zusam­men­stoß kam.

An dem gepark­ten Pkw ent­stand ein Sach­scha­den von ca. 2000,- Euro.

Vor Ort wur­de roter Fremd­lack gesi­chert. Wer kann Hin­wei­se geben?

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Klein­sen­del­bach. Zeu­gen gesucht! Am Sams­tag­abend, gegen 18:45 Uhr, wur­den durch einen unbe­kann­ten Täter eine gro­ße Men­ge an Nägeln und Schrau­ben auf der Staat­stra­ße 2240 zwi­schen Klein­sen­del­bach und Groß­buch ver­teilt. Hier­durch wur­de der Pkw eines 49-jäh­ri­gen beschä­digt, wel­cher sich einen Plat­ten fuhr. Die Poli­zei Forch­heim ermit­telt nun wegen einer Ver­kehrs­straf­tat. Wer Hin­wei­se zur Tat oder zum Täter geben kann wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim unter Tel. 09191/7090–0 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten beschädigt

Alten­kunst­adt / Prü­gel. Bereits am Frei­tag­abend zwi­schen 20.30 und 23.30 Uhr kam es in der Stra­ße „Am Guts­hof“ zu einer Sach­be­schä­di­gung an einem Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten. Zur Tat­zeit bemerk­te eine Zeu­gin eine drei­köp­fi­ge Per­so­nen­grup­pe an dem Auto­ma­ten, wobei eine der drei Per­so­nen mehr­fach gegen den Auto­ma­ten trat. Als die drei Unbe­kann­ten die Zeu­gin bemerk­ten, ent­fern­ten sie sich zunächst. Eine der drei Per­so­nen kehr­te jedoch gegen 23.00 Uhr zu dem Auto­ma­ten zurück und trat erneut auf die­sen ein. Durch die Trit­te wur­de die Elek­tro­nik des Ziga­ret­ten­au­to­ma­ten beschä­digt und es ent­stand Sach­scha­den i.H.v. 100,- Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zu dem Ran­da­lie­rer geben kön­nen, wer­den gebe­ten sich unter der Tel.-Nr.: 09571/95200 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.