Der­näch­ste Kul­tur­stamm­tisch des Richard-Wag­ner-Ver­ban­des Bay­reuth fin­det am Diens­tag, 7. Febru­ar 2023, ab 19 Uhr in der Braue­rei­schän­ke am Mark, Maxi­mi­li­an­stra­ße 56 in Bay­reuth statt. Lau­rens von Assel berich­tet über die breit gefä­cher­te Kul­tur­ar­beit des deutsch-fran­zö­si­schen Forums jun­ger Kunst, das im ZEN­TRUM ange­sie­delt ist. Von Assel, Vor­stands­mit­glied des Wag­ner-Ver­ban­des und des Ver­eins Inter­na­tio­na­les Jugend­kul­tur­zen­trum, hat selbst schon meh­re­re Male in der jun­gen deutsch-fran­zö­sisch-unga­ri­schen Phil­har­mo­nie mit­ge­wirkt und kann so aus eige­ner Anschau­ung berich­ten, was die Begeg­nung jun­ger Musi­ke­rin­nen und Musi­ker aus vie­len Tei­len Euro­pas so wert­voll und beson­ders macht. Wie immer kön­nen an die­sem Abend, zu dem neben den Mit­glie­dern des Wag­ner-Ver­ban­des auch Gäste will­kom­men sind, auch vie­le ande­re Kul­tur­the­men bespro­chen werden.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter https://​www​.rwv​-bay​reuth​.de/