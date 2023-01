Ein­drucks­vol­le Samm­lung an schwe­rem Gerät in Uffen­hei­mer Militärmuseum

Ange­hö­ri­ge des Kreis­ver­bin­dungs­kom­man­dos (KVK) Erlan­gen-Höch­stadt unter ihrem Lei­ter Oberst­leut­nant Frank G. sowie des Kreis­ver­bin­dungs­kom­man­dos Forch­heim unter der Lei­tung von Oberst­leut­nant Jür­gen K. waren zu Gast im Muse­um für Zivil- und Wehr­tech­nik in Uffen­heim unter des­sen Inha­ber, den Vor­sit­zen­den des Ver­eins für Zivil- und Wehr­tech­nik e.V., Ernst Scheu­er­lein. Dort konn­ten sie eine beein­drucken­de Samm­lung an aller­lei mili­tä­ri­scher Aus­rü­stung, Waf­fen und vor allem fahr­be­rei­tem Groß­ge­rät von Armeen ver­schie­de­ner Natio­nen bestaunen.

Beson­ders begei­stert waren die Besu­cher vor allem von zwei Gepard-Flug­ab­wehr­pan­zern, die – obwohl seit 2012 offi­zi­ell bei der Bun­des­wehr aus­ge­mu­stert – auf­grund der aktu­el­len sicher­heits­po­li­ti­schen Situa­ti­on durch den Russ­land-Ukrai­ne-Krieg neu­es Inter­es­se in der Öffent­lich­keit geweckt haben. Zudem konn­ten die Reser­vi­sten auch ande­re Fahr­zeu­ge der Bun­des­wehr teil­wei­se sogar aus deren Anfän­gen begut­ach­ten. Aber auch Fahr­zeu­ge und Waf­fen ande­rer Armeen und Epo­chen waren Teil der Füh­rung durch Muse­ums­in­ha­ber Scheu­er­lein. So zeig­te er sich sehr stolz auf eine gro­ße Anzahl von Fahr­zeu­gen aus ehe­ma­li­gen Bestän­den des War­schau­er Pakts sowie der US-Armee. Hier ver­wies er dar­auf, dass sämt­li­ches fahr­ba­res Gerät von den Mit­glie­dern des Ver­eins in Eigen­lei­stung instand­ge­hal­ten wird. Des Wei­te­ren ver­fügt das Muse­um über eine umfang­rei­che Samm­lung von funk­tech­ni­schem Mili­tär­ge­rät, die die begei­ster­ten Gäste eben­falls erle­ben konn­ten. Das Muse­um für Zivil- und Wehr­tech­nik öff­net übri­gens wie­der sei­ne Pfor­ten anläss­lich sei­nes Muse­ums­ta­ges am 10. und 11. Juni 2023 für die brei­te Öffentlichkeit.