Stür­mer schließt sich den Tigers an

Von den Pas­sau Black Hawks wech­selt mit sofor­ti­ger Wir­kung Brett Schae­fer nach Ober­fran­ken. Der 24- jäh­ri­ge Rechts­schüt­ze, in Deg­gen­dorf gebo­ren und in Nord­ame­ri­ka auf­ge­wach­sen war zuletzt in der Ober­li­ga Süd aktiv. In Pas­sau konn­te er sich bei 31 Par­tien 30 Mal auf dem Score­board ein­tra­gen. 17 Tref­fer sowie 13 Vor­la­gen zu wei­te­ren Toren ste­hen zu Buche.

Vater Ste­ven, der in den 1990er Jah­ren über meh­re­re Spiel­zei­ten in Deg­gen­dorf aktiv gewe­sen war, leg­te dem Juni­or die Eis­hockey-Gene in die Wie­ge, sodass Brett bereits mit drei Jah­ren auf Schlitt­schu­hen stand, um der Lei­den­schaft aller Kana­di­er nach­zu­ge­hen. Im Nach­wuchs der Water­loo Wol­ves aus­ge­bil­det, durch­lief Schae­fer spä­ter ver­schie­den Teams in den kana­di­schen Nach­wuchs­li­gen, bevor 2021 erst­mals der Schritt nach Euro­pa folgte.

Schae­fer, der sich auf der Außen­po­si­ti­on am wohl­sten fühlt, aber auch als Cen­ter agie­ren kann, gilt als guter Schlitt­schuh­läu­fer, der über einen guten Schuss verfügt.

„Ich bin sehr auf­ge­regt und dank­bar für die Mög­lich­keit, in Bay­reuth spie­len zu kön­nen und einen wei­te­ren Teil mei­ner Kar­rie­re in der DEL2 zu begin­nen. Ich den­ke, dass sich mein Spiel­stil gut auf die näch­ste Stu­fe über­tra­gen lässt und ich hof­fe, dass ich dem Team mehr Tie­fe ver­lei­hen wer­de und gleich­zei­tig eine ver­ant­wor­tungs­vol­le Rol­le ein­neh­men kann“, freut sich der neue Stür­mer auf die kom­men­den Aufgaben.

-av-