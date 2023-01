6. Ple­cher Foto- und Film­bör­se am Sonn­tag, 4. Juni – Relaunch der Muse­ums-Web­site läuft

Die tra­di­tio­nel­le Win­ter­pau­se der Mona­te Dezem­ber und Janu­ar neigt sich dem Ende zu und das Deut­sche Kame­ra­mu­se­um in Ple­ch star­tet in die neue Sai­son. Ab Sonn­tag, 5. Febru­ar 2023, 11 Uhr, ist wie­der jeden Sonn­tag geöff­net. Doch die größ­ten Ände­run­gen gibt es laut einer Pres­se­mit­tei­lung des Muse­ums nicht im „rea­len“, son­dern im „Vir­tu­el­len Muse­um“ unter der Adres­se www​.kame​ra​mu​se​um​.de.

För­der­ver­eins­vor­sit­zen­der und Web­ma­ster Tho­mas Wan­ka nicht ohne Stolz: „Seit Sep­tem­ber 2022 sind dort schon über 3.000 Medi­en – Objekt­fo­tos, Ansich­ten aus dem Muse­um, pdf-Datei­en, Vide­os und Audio­da­tei­en – in der neu­en Daten­bank recher­chier­bar.“ Schon 1.000 (!) Foto­ap­pa­ra­te sind im neu­en System mit detail­lier­ter Beschrei­bung und meist meh­re­ren Fotos ver­öf­fent­licht. Auf der „alten“ Web­site (die jetzt noch unter www​.kame​ra​mu​se​um​.net zugäng­lich ist) sind noch alle bis­lang nicht im neu­en System ein­ge­pfleg­ten Bestän­de bis zum kom­plet­ten Umzug abrufbar.

30.000 Samm­lungs­stücke sol­len es am Ende ein­mal in der Daten­bank wer­den, „falls nichts mehr Neu­es dazu­kommt, was aber eher unwahr­schein­lich ist“, wie Muse­ums­lei­ter Kurt Tau­ber scherzt. Denn nahe­zu täg­lich tref­fen neue Pho­to­gra­phi­ca-Spen­den ein, wie zuletzt eine sen­sa­tio­nel­le, da heu­te äußerst sel­ten anzu­tref­fen­de Jos-Pe-Drei­far­ben­ka­me­ra im For­mat 9 x 12 cm von 1924, die künf­tig eine der beson­de­ren Attrak­tio­nen der Aus­stel­lung sein wird.

6. Ple­cher Foto- und Filmbörse

Fest steht auch schon der Ter­min für die 6. Ple­cher Foto- und Film­bör­se des För­der­ver­eins Deut­sches Kame­ra­mu­se­um in Ple­ch e. V.: Sonn­tag, 4. Juni 2023, 10 bis 15 Uhr in der Mehr­zweck­hal­le, direkt neben dem Kame­ra­mu­se­um gele­gen. Anmel­dun­gen für Aus­stel­ler und Tisch­re­ser­vie­run­gen sind bereits mög­lich unter www​.kame​ra​mu​se​um​.de/​f​o​t​o​b​o​e​rse. Zwei­ter Vor­sit­zen­der und Tech­ni­scher Lei­ter Andre­as Wolf: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Die Händ­ler­plät­ze sind immer sehr begehrt und schnell ausgebucht!“