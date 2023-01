Mit cle­ve­rer Vor­rats­hal­tung gut gewapp­net für den Notfall

COBURG/KULMBACH – Vol­le Rega­le und Öff­nungs­zei­ten fast rund um die Uhr ver­lei­ten dazu, auf eine pri­va­te Vor­rats­hal­tung zu ver­zich­ten. Es ist jedoch äußerst rat­sam, stets einen Nah­rungs­mit­tel­vor­rat im Haus zu haben. Die­ser soll­te für min­de­stens drei Tage (opti­mal 10 Tage) rei­chen. Damit sorgt man einer­seits für einen Not­fall vor, ande­rer­seits spart man auch im all­täg­li­chen Leben Zeit und Geld.

Zum Lebens­mit­tel­not­vor­rat gehö­ren vor allem halt­ba­re, mög­lichst ver­zehr­fer­ti­ge N ahrungs­mit­tel, wie z. B. Knäcke­brot, Hafer­flocken, H‑Milch, Nüs­se, Kon­ser­ven oder Eingekochtes.

Vie­le halt­ba­re und lecke­re Pro­duk­te kann man auch ganz ein­fach selbst her­stel­len. Die Ernäh­rungs­fach­kräf­te der Haus­wirt­schafts­schu­le am Amt für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten (AELF) Coburg-Kulm­bach zei­gen am Bei­spiel Quit­ten­ge­lee, wie schnell das gehen kann (Video:https://​you​tu​.be/​8​F​X​4​d​A​b​X​LtQ).

REZEPT FÜR QUIT­TEN­GE­LEE MIT ORAN­GEN­AB­RIEB UND INGWER

Zuta­ten:

1 l Quittensaft

Abrieb einer Bio-Orange

1 Stück Ing­wer (ca. 1 cm), je nach Schär­fe etwas mehr oder weniger

1 Packung Gelier­zucker 2:1

Glä­ser mit Deckel zum Abfüllen

Zube­rei­tung:

Die Oran­ge gut waschen, abtrock­nen und die Scha­le abreiben.

Die Ing­wer­wur­zel waschen, schä­len und fein reiben.

Den Oran­gen­ab­rieb, den Ing­wer und den Gelier­zucker mit dem Quittensaft

ver­men­gen und für eine Stun­de kalt und zuge­deckt zie­hen lassen.

In der Zwi­schen­zeit die Glä­ser heiß aus­spü­len und die Deckel kurz

abkochen.

Nach der Zieh­zeit den aro­ma­ti­sier­ten Quit­ten­saft mit einem Kochlöffel

gut auf­rüh­ren und zum Kochen brin­gen. Vier Minu­ten spru­delnd kochen

las­sen, dabei immer wie­der umrühren.

Sofort kochend heiß ein­fül­len. Die Glä­ser bis zum Rand fül­len und

sofort verschließen.

Bis zum Abküh­len ruhig ste­hen las­sen, sonst wird der Geliervorgang

gestört.

Vor dem Auf­ko­chen kann der Abrieb auch abge­siebt wer­den, dann bleibt das

Quit­ten­ge­lee beson­ders klar.

Beglei­tet her­vor­ra­gend Weich­kä­se­sor­ten und ist auch auf der

Früh­stücks­sem­mel ein Genuss.

TEIL­ZEIT­SCHU­LE VER­MIT­TELT ALLTAGSKOMPETENZEN

Wie gute Vor­rats­hal­tung geht, ist eine der vie­len Facet­ten, die an der

Land­wirt­schafts­schu­le, Abt. Haus­wirt­schaft am AELF Coburg-Kulmbach

ver­mit­telt wer­den. Das neue Seme­ster star­tet am 28. Febru­ar 2023 in

Coburg und am 1. März 2023 in Kulm­bach. Anmel­dung und Informationen

unter www​.aelf​-ck​.bay​ern​.de und bei den Informationsveranstaltungen:

25. Janu­ar 2023, 17.30 Uhr, Tren­del­str. 7, 96326 Kulmbach

26. Janu­ar 2023, 10 Uhr, Tren­del­str. 7, 95326 Kulmbach

1. Febru­ar 2023, 19 Uhr, online

INFOR­MA­TIO­NEN ZUR VORRATSHALTUNG

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zur Vor­rats­hal­tung und Not­fall­vor­sor­ge gibt es auf der Web­site des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten (StM­ELF): https://​www​.stm​elf​.bay​ern​.de/​e​r​n​a​e​h​r​u​n​g​/​0​2​1​7​5​4​/​i​n​d​e​x​.​php