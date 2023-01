Am Don­ners­tag, den 26. Janu­ar 2023, fin­det die näch­ste Aus­ga­be unse­rer Kon­zert­rei­he „Café in Con­cert“ statt. Der Bam­ber­ger Festi­vals e.V. lädt dafür ab 19:00 Uhr in den Jugend­kul­tur­treff IMMER HIN ein.

Seit eini­ger Zeit ist Musik­in­ter­es­sier­ten klar: Indie fei­ert ein Come­back. Des­halb gibt es in der gen­re-über­grei­fen­den Kon­zert­rei­he dies­mal einen Indie-Feel­good-Abend vom Fein­sten. Nach­dem das Vor­jahr mit „Nun Flog Dr. Bert Rabe“ und „Jana Cohen“ bei vol­lem Haus gebüh­rend ver­ab­schie­det wur­de, wer­den die Räum­lich­kei­ten des IMMER HIN ein­mal mehr mit ganz viel Leben gefüllt.

Auf der Büh­ne ste­hen dies­mal ab 20:00 Uhr „Zef Raček“ und „Keep Going Wal­lace“. Die bei­den Bam­ber­ger For­ma­tio­nen kom­men zusam­men, um in einer Sym­bio­se aus sanf­ten und trei­ben­den Indie-Rock-Klän­gen ihre und unse­re Lei­den­schaft zu zele­brie­ren: die Musik. Der Ein­tritt ist frei, Spen­den sind aber immer ger­ne gesehen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu der Ver­an­stal­tung und den Bands gibt es auf der Web­site www​.bam​ber​ger​fe​sti​vals​.de. Außer­dem möch­ten wir hier schon ein­mal auf den dar­auf­fol­gen­den „Café in Concert“-Termin hin­wei­sen: Das näch­ste Kon­zert wird am 23. Febru­ar stattfinden.