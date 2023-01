Blick über den Zaun: Stadt Nürn­berg ord­net Trau­er­be­flag­gung zum Holo­caust­ge­denk­tag an

Am 27. Janu­ar 1945 wur­de das Kon­zen­tra­ti­ons­la­ger Ausch­witz befreit. Eine zen­tra­le Gedenk­fei­er in der Refor­ma­ti­ons­ge­dächt­nis­kir­che am Ber­li­ner Platz erin­nert an…