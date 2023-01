2. Regio­nal­li­ga Nord: BC Erfurt – Bau­nach Young Pikes 89:75

Eine 89:75 Nie­der­la­ge muss­ten die Bau­nach Young Pikes beim BC Erfurt hin­neh­men und erlit­ten damit einen her­ben Rück­schlag im Kampf um den Klas­sen­er­halt in der 2. Regio­nal­li­ga Nord.

„Wir haben die erste Halb­zeit ver­schla­fen und waren vor allem in der Abwehr nicht bereit,“ erklärt Coach-Assi­stent Jörg Mau­solf eine wesent­li­che Ursa­che für die Nie­der­la­ge. Damit mein­te er zunächst die Schluss­pha­se des ersten Vier­tels, denn nach einem 11:11 Zwi­schen­stand (4. Minu­te) gerie­ten die Young Pikes bis zum Ende die­ses Abschnitts mit 17:26 in Rückstand.

Noch gra­vie­ren­der wur­de die­ses Man­ko in den fol­gen­den zehn Minu­ten, denn jetzt war es der 1,96 m gro­ße Flü­gel Tim Her­zog, den die Bau­n­a­cher nicht unter Kon­trol­le brach­ten. 17 Punk­te erziel­te der 18-Jäh­ri­ge, der heu­er auch schon in der ProB bei den Erfur­ter Löwen zum Ein­satz kam, allein in die­sem Vier­tel und erhöh­te den Vor­sprung der Gast­ge­ber zur Pau­se bis auf 52:39.

Nach dem Wech­sel zeig­ten die Bau­n­a­cher ein ande­res Gesicht. „Die 2. Halb­zeit war deut­lich bes­ser, wir waren aggres­si­ver und hat­ten uns ins Spiel gekämpft,“ so der Bau­n­a­cher Co-Trai­ner zu der Pha­se bis zur 28. Minu­te, als die Gäste bis auf 56:52 ver­kür­zen konn­ten. Beim Stand von 62:54 ging es dann in den letz­ten Abschnitt.

Zwar bau­ten die Thü­rin­ger den Vor­sprung schnell auf 68:54 aus, doch bis zum Stand von 70:63 (34. Minu­te) hoff­ten die jun­gen Hech­te noch auf eine Wen­de. Ein 8:0 Lauf der Gast­ge­ber aber erstick­te alle Bemü­hun­gen, sodass es ab die­sen Moment nur noch dar­um ging , wenig­stens den direk­ten Ver­gleich (+12 aus dem Hin­spiel) für sich zu ent­schei­den. Dies gelang bis 82:73, bevor zwei Ball­ver­lu­ste in der letz­ten Minu­te auch die­ses Vor­ha­ben schei­tern ließen.

Im näch­sten Heim­spiel gegen Lit­zen­dorf am 04.02. muss jetzt schon ein Sieg her, denn bei einer wei­te­ren Nie­der­la­ge wären die Chan­cen auf den Klas­sen­er­halt nur noch sehr gering.

BC Erfurt: Her­zog 29 Punkte/​1 Drei­er, Ching Kuma Mbangha­nih 14, Bode 13, Abra 13/2, Rade­feld 10, Bel­zer 5/1, Mecke 3/1, Lang 2, Fran­ke, Lang 2, Bee­se (dnp), Stoll (dnp).

Bau­nach Young Pikes: Lukac 19/2, Rümer 14/3, Kri­za­no­vic 13/1, Kaza­ke­vici­us 12, Okah 12, Bilic 3, Wachs­muth 2, Satt­ler, Kasche, Mau­solf (dnp).