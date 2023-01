Anne Haug gehört seit Jah­ren zu den Spit­zen­ath­le­ten im Tri­ath­lon, was sie im ver­gan­ge­nen Jahr erneut unter Beweis gestellt hat. Beim World Ran­king der Pro­fes­sio­nal Tri­ath­le­tes Orga­ni­sa­ti­on – der Welt­rang­li­ste im Tri­ath­lon – war Haug am Jah­res­en­de an der Spitze.

Aus­zeich­nung an der Cote d´Azur

Die Glo­bal Tri­ath­lon Awards haben am Frei­tag in Niz­za eine gla­mou­rö­se Pre­miè­re gefei­ert. Im Rah­men die­ser Ver­an­stal­tung erhielt Anne Haug den Award für den Platz 1 der Welt­rang­li­ste. “Ich bin wirk­lich über­wäl­tigt, nach den schwie­ri­gen Covid-Jah­ren an der Spit­ze der PTO-Welt­rang­li­ste zu ste­hen. Obwohl ich nicht das eine her­aus­ra­gen­de Ren­nen hat­te, das ich mir gewünscht hät­te, war ich in der Lage, wäh­rend der gesam­ten Sai­son eine sehr kon­stan­te Lei­stung zu erbrin­gen“, erklär­te Haug.

Roth, Hawaii und St. Geor­ge zah­len auf Haugs Punk­te­kon­to ein

Haug wur­de im ver­gan­ge­nen Jahr bei den Iron­man-Welt­mei­ster­schaf­ten in St. Geor­ge und auf Hawaii jeweils Drit­te und gewann die Chall­enge Roth, wur­de beim Iron­man 70.3 Lan­za­ro­te Rang Zwei­te und fei­er­te den Sieg mit Team Euro­pa beim Coll­ins Cup.

Für Haugs Posi­ti­on in der Welt­rang­li­ste flos­sen die Chall­enge Roth (131,41 Punk­te) sowie die Iron­man-Welt­mei­ster­schaf­ten auf Hawaii (110,20 Punk­te) und in St. Geor­ge (109,56 Punk­te) in die Wer­tung ein.

Auf Platz zwei der Welt­rang­li­ste folgt die fünf­ma­li­ge Sie­ge­rin der Iron­man-Welt­mei­ster­schaft Danie­la Ryf aus der Schweiz. Auf Platz drei war die Austra­lie­rin Ash­leigh Gent­le platziert.

Frank Übel­hack