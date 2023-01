Deutsch­lands Schüler*innen sagen dem Kli­ma­wan­del den Kampf an: Im Rah­men des Ener­gie­spar­mei­ster-Wett­be­werbs suchen co2online und das Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft und Kli­ma­schutz jedes Jahr die effi­zi­en­te­sten, krea­tiv­sten und nach­hal­tig­sten Kli­ma­schutz­pro­jek­te an deut­schen Schu­len. Das beste Schul­pro­jekt in jedem Bun­des­land gewinnt! Dies teilt der Bam­berg-Forch­hei­mer Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Andre­as Schwarz mit und hofft auf vie­le Bewerber*innen aus sei­nem Wahlkreis.

Der Ener­gie­spar­mei­ster-Wett­be­werb ist eine Akti­on der gemein­nüt­zi­gen Bera­tungs­ge­sell­schaft co2online und wird unter­stützt durch die vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft und Kli­ma­schutz geför­der­te Kam­pa­gne „Online-Kli­ma­schutz­be­ra­tung für Deutschland“.

Der Wett­be­werb Ener­gie­spar­mei­ster rich­tet sich an geplan­te, lau­fen­de oder gera­de abge­schlos­se­ne Schüler*innen- und/​oder Schul­pro­jek­te, die die Ener­gie- und CO2-Bilanz ihrer Schu­le ver­bes­sern und/​oder ande­re zum Ener­gie­spa­ren und Kli­ma­schutz moti­vie­ren oder auch einen beson­ders krea­ti­ven Umgang mit dem The­ma zeigen.

Den Titel „Ener­gie­spar­mei­ster – Das beste Kli­ma­schutz­pro­jekt“ kön­nen sowohl Schu­len aller Typen als auch ein­zel­ne Schüler*innen oder Schü­ler­grup­pen, Schü­ler­fir­men sowie ande­re, über eine Schu­le orga­ni­sier­te Initia­ti­ven, erhal­ten. Bewer­bungs­schluss ist der 24. März 2023.

Die­se Prei­se erwar­ten die Sie­ger­schu­len aus jedem Bundesland:

*2.500 Euro Preis­geld und ver­schie­de­ne Sachpreise

*die Chan­ce auf den mit wei­te­ren 2.500 Euro dotier­ten Bundessieg

*eine Aus­zeich­nung durch das Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Wirt­schaft und Klimaschutz

*ein bun­des­wei­tes Medienecho

Wei­te­re Ein­zel­hei­ten und Bewer­bungs­for­mu­la­re etc. gibt es unter https://​www​.ener​gie​spar​mei​ster​.de/​w​e​t​t​b​e​w​e​r​b​/​t​e​i​l​n​a​h​m​e​b​e​d​i​n​g​u​n​g​en/ zu finden.