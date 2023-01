Der so ersehn­te Befrei­ungs­schlag im Abstiegs­kampf in Form eines Sie­ges ist medi bay­reuth auch am Frei­tag­abend im Heim­spiel gegen die Rostock Sea­wol­ves lei­der ver­wehrt geblie­ben. In der Par­tie des 16. Spiel­tags in der easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga unter­la­gen die Bay­reu­ther den Nord­deut­schen mit 83:92 (36:39) und muss­ten vor 2.667 Zuschau­ern in der Bay­reu­ther Ober­fran­ken­hal­le somit die vier­te Nie­der­la­ge in Serie hinnehmen.

Gegen die ohne Spiel­ma­cher JeQuan Lewis ange­tre­te­nen Han­sea­ten prä­sen­tier­te sich das medi-Team kämp­fe­risch erneut rich­tig stark und schien zudem das wil­de Spiel der Vor­wo­che in Hei­del­berg gut weg­ge­steckt zu haben. Wäh­rend der Kampf wie gesagt stimm­te, fehl­te es jedoch zu oft an spie­le­ri­schen Mit­teln, um dem Auf­stei­ger ernst­haft bei­kom­men zu kön­nen. Nach einem schwa­chen ersten Vier­tel (-8) arbei­te­te sich medi zwar buch­stäb­lich in die Par­tie hin­ein und war bei Halb­zeit wie­der nahe­zu gleich­auf, doch dIe Gäste lie­ßen sich die Füh­rung bis zum Ende nicht mehr strei­tig machen und nah­men die Punk­te letzt­lich ver­dient mit an die Ost­see. Für medi bay­reuth bedeu­te­te die Nie­der­la­ge zudem den Schritt zurück auf den letz­ten Platz der Tabel­le in der easy­Credit BBL