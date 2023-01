In der Nacht vom 16. auf 17.01.23, wur­de bei einem Pkw der Heck­schei­ben­wi­scher abge­ris­sen. Das Fahr­zeug, ein Sko­da Okta­via war in Lich­ten­fels in der Eli­sa­be­then­stra­ße geparkt. Der Sach­scha­den wird vom Eigen­tü­mer auf 100 EUR geschätzt. Per­so­nen, wel­che ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten sich mit der PI Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer: 09571/9520–0, in Ver­bin­dung zu setzen.