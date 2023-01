Die Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken wird das Pro­jekt „Musik liegt in der Luft“ fort­füh­ren, das demenz­sen­si­ble Musik­ver­an­stal­tun­gen ansto­ßen will. Dafür sind inter­es­sier­te Musi­ke­rin­nen und Musi­ker zu einer Online-Schu­lung am 15. Febru­ar 2023 von 17.00 – 18.00 Uhr eingeladen.

Ziel ist es, Wis­sen zu ver­mit­teln, um demenz­freund­li­che Zuhör- oder auch Mit­mach­kon­zer­te bzw. ande­re musi­ka­li­sche Aktio­nen (Ensem­ble­spiel, Solo­spiel) anzu­bie­ten. Die Teil­neh­men­den erfah­ren Grund­la­gen zum Krank­heits­bild Demenz und zum Umgang mit Betrof­fe­nen. Im zwei­ten Teil wer­den pra­xis­na­he Infor­ma­tio­nen zum Auf­bau demenz­sen­si­bler Musik­ver­an­stal­tun­gen sowie zur Orga­ni­sa­ti­on gegeben.

Eine Hand­rei­chung zum Nach­le­sen kann ger­ne im Nach­gang ver­schickt wer­den. Eben­so ste­hen die Mit­ar­bei­te­rin­nen für indi­vi­du­el­le Bera­tung zur Ver­fü­gung. Um Anmel­dung wird gebe­ten unter info@​demenz-​pflege-​oberfanken.​de oder 09281 / 57 500.