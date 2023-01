Kro­nach. Ver­mut­lich seit Diens­tag­nacht treibt ein unbe­kann­ter Täter im Stadt­ge­biet Kro­nach sein Unwe­sen. An ver­schie­de­nen Wohn- und Geschäfts­an­we­sen wur­den ver­mut­lich jeweils in der Nacht außen­lie­gen­de Tele­fon­ka­bel durch­trennt. Die Tatört­lich­kei­ten lagen im Stein­mühl­gäss­chen, in der Bahn­hof­stra­ße Am Flü­gel­bahn­hof und in der Paul-Kel­ler-Stra­ße. Der Gesamtsach­scha­den liegt aktu­ell bei rund 1000 Euro. Hin­wei­se bit­te an die PI Kronach.