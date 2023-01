21. Mai 2023 in Bam­berg mit Men­dels­sohns „Eli­as“ – jetzt anmelden!

Es ist wie­der soweit: Nach pan­de­mie­be­ding­ter Pau­se lädt der Chor des Baye­ri­schen Rund­funks ein zum gro­ßen, belieb­ten Mit­singkon­zert cOHR­wür­mer – nun erst­mals in Fran­ken. Das Mit­singkon­zert fin­det am Sonn­tag, den 21. Mai, in Koope­ra­ti­on mit den Bam­ber­ger Sym­pho­ni­kern in der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le Bam­berg statt. Anmel­dun­gen für alle Stimm­la­gen sind ab sofort mög­lich. Geprobt und anschlie­ßend auf­ge­führt wer­den High­lights aus Men­dels­sohns „Eli­as“ unter der Lei­tung von Howard Arman.

cOHR­wür­mer in Bam­berg – ein Tag ganz im Zei­chen des gemein­sa­men Sin­gens und Musi­zie­rens mit Aus­schnit­ten aus Felix Men­dels­sohn Bar­thol­dys Ora­to­ri­um „Eli­as“! Pro­ben­be­ginn ist um 10.45 Uhr im Joseph-Keil­berth-Saal der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le Bam­berg. Die Ver­an­stal­tung endet gegen 18.30 Uhr nach dem an die Pro­ben­pha­se anschlie­ßen­den Kon­zert. Instru­men­ta­le Part­ner sind die inter­na­tio­nal renom­mier­ten Bam­ber­ger Sym­pho­ni­ker unter der Lei­tung von Howard Arman. Platz ist für bis zu 1.400 Mit­sän­ge­rin­nen und ‑sän­ger (im Foto: cOHR­wür­mer 2019 im Münch­ner Circus-Krone-Bau).

Alle Details zum Pro­gramm und Ablauf sowie Anmel­de­for­mu­la­re und Noten zum Down­load gibt es ab sofort unter br​-chor​.de/​c​h​o​r​w​u​e​r​mer.

Der Ticket­ver­kauf für das Abschluss­kon­zert beginnt am 31. Janu­ar in Bam­berg. Neben Tickets für die Teil­neh­men­den gibt es ein beschränk­tes Kon­tin­gent an Zuhö­r­er­kar­ten. BR-KLAS­SIK – Stu­dio Fran­ken beglei­tet die Ver­an­stal­tung medi­al, das Kon­zert wird auf­ge­zeich­net und zu einem spä­te­ren Zeit­punkt ausgestrahlt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter br​-chor​.de