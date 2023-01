Antrag nach § 15 GeschO; Reso­lu­ti­on des Ober­bür­ger­mei­sters und des Stadt­rats Bay­reuth „Siche­rung des Kauf- und Waren­hau­ses GALE­RIA Bay­reuth an der Maximilianstraße“

Sehr geehr­ter Herr Oberbürgermeister,

im Namen der BG-Frak­ti­on bean­tra­ge ich nach § 15 GeschO bei der Stadt­rats­sit­zung am kom­men­den Mitt­woch, 25.01.2023 in Anleh­nung an die Reso­lu­ti­on des Stadt­rat vom 27.05.2009 und auf­grund der jüng­sten Bericht­erstat­tun­gen in der über­re­gio­na­len Pres­se fol­gen­de Reso­lu­ti­on zu verabschieden:

Siche­rung des Kauf- und Waren­hau­ses Gale­ria Bay­reuth an der Maximilianstraße

Seit über 60 Jah­ren ist das heu­ti­ge Kauf­haus Gale­ria der GALE­RIA Kar­stadt Kauf­hof GmbH (vor­mals Her­tie) an pro­mi­nen­te­ster Stel­le an der Maxi­mi­li­an­stra­ße in der Bay­reu­ther Innen­stadt ver­tre­ten. Doch nicht allein die tra­di­tio­nel­le Ver­bun­den­heit spie­gelt die Bedeu­tung die­ses Ein­zel­han­dels­gro­ß­be­triebs wider. Es ist vor allem des­sen her­aus­ra­gen­de Funk­ti­on im aktu­el­len und zukünf­ti­gen Ange­bot für die Kun­den aus Bay­reuth und dem ober­zen­tra­len Ein­zugs­be­reich. Die­ser erstreckt sich über wei­te Tei­le Ost­ober­fran­kens und der nörd­li­chen Ober­pfalz und umfasst mehr als 250 000 Einwohner.

Das viel­fäl­ti­ge und dif­fe­ren­zier­te Sor­ti­ment unter einem Dach, wel­ches sich von den spe­zia­li­sier­ten Geschäf­ten, Bou­ti­quen und Fach­märk­ten unter­schei­det, wird von den Kun­den nach wie vor ange­nom­men und geschätzt. Dar­auf wei­sen auch die hohen Pas­san­ten-Fre­quenz­zah­len im Umfeld des Kauf­hau­ses hin. Durch sei­ne Lage zwi­schen den Fach­ge­schäf­ten ent­lang der Maxi­mi­li­an­stra­ße, der bewähr­ten zen­tra­len Omni­bus­hal­te­stel­le und dem inner­städ­ti­schen Ein­kaufs­zen­trum „Rot­main-Cen­ter“ hat GALE­RIA Bay­reuth eine ver­bin­den­de und anzie­hen­de Rol­le und stellt nach wie vor die Mit­te der Bay­reu­ther 1a-Lage dar.

Unmit­tel­bar vor dem Gale­ria Kauf­haus befin­det sich der zen­tra­le Open-Air Ver­an­stal­tungs­be­reich der Stadt Bay­reuth mit zahl­rei­chen kul­tu­rel­len Höhe­punk­ten. Hier­mit wer­den Erfolg ver­spre­chen­de Syn­er­gie­ef­fek­te zwi­schen Han­del und Ver­an­stal­tun­gen zur Bin­dung von Gästen, die den Erleb­nis­ein­kauf suchen, ausgelöst.

Ein Rück­zug der GALE­RIA Kar­stadt Kauf­hof GmbH von die­sem Pre­mi­um-Stand­ort hät­te ver­hee­ren­de Fol­gen für den gesam­ten inner­städ­ti­schen Ein­zel­han­del und Dienst­lei­stungs­Mix. Der Ver­lust der Stand­ort­ge­mein­schaft mit dem Ein­zel­han­dels-Flagg­schiff wür­de eine Nega­tiv-Spi­ra­le unbe­kann­ten Aus­ma­ßes in Gang setzen.

Die Stadt Bay­reuth ver­traut wei­ter­hin auf die Exi­stenz „ihres“ GALE­RIA Kaufhauses.

Die Soli­da­ri­täts­be­kun­dun­gen für GALE­RIA und sei­ne geschätz­te Stamm­be­leg­schaft, beglei­tend zu den kon­zern­in­ter­nen Wirt­schaft­lich­keits­prü­fun­gen in den ver­gan­ge­nen Jah­ren bezeu­gen dies, sei es durch die rege öffent­li­che Dis­kus­si­on oder schlicht durch den Ein­kauf bei GALERIA.

Der Stadt­rat Bay­reuth unter­stützt daher wei­ter­hin und mit Nach­druck den Fort­be­stand des GALE­RIA Bay­reuth in zen­tra­ler Innen­stadt­la­ge Bayreuths.

Vie­len Dank im Voraus.

Mit freund­li­chen Grüßen

Frank Hof­mann

Stadt­rat, Stv. Fraktionsvorsitzender