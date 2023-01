Das Netz­werk für Frie­dens- und Kon­flikt­for­schung an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth ver­an­stal­tet im Rah­men der Bay­reu­ther Frie­dens­ge­sprä­che am 26. Janu­ar 2023 die Podi­ums­dis­kus­si­on „11 Mona­te Krieg gegen die Ukrai­ne – Was war, was kommt?“ im Reichs­hof in Bay­reuth. Wis­sen­schaft, Poli­tik und Öffent­lich­keit sol­len mit­ein­an­der ins Gespräch kom­men. Es dis­ku­tie­ren mit: Prof. Dr. Poli­na Bar­vins­ka (Mečny­kov Uni­ver­si­tät Odes­sa), Prof. Dr. Mar­tin Doeven­speck (Uni­ver­si­tät Bay­reuth), Prof. Dr. Gui­do Haus­mann (Uni­ver­si­tät Regens­burg) und Tim Par­gent (MdL, Bünd­nis 90/ Grüne).

Datum/​Zeit/​Ort: Don­ners­tag, 26. Janu­ar 2023, ab 18.30 Uhr – Ver­an­stal­tungs­ort: Reichs­hof Bay­reuth, Maxi­mi­li­an­stra­ße 28, 95444 Bay­reuth – Der Ein­tritt ist frei. Eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.