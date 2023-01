WALS­DORF, LKR. BAM­BERG. Am Don­ners­tag­mit­tag ergau­ner­ten sich Betrü­ger Bar­geld von einer 74-Jäh­ri­gen aus dem Land­kreis Bam­berg. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nach Zeugen.

Wie­der war die Masche ein Schock­an­ruf. Ein Mann gab sich am Tele­fon als Poli­zei­be­am­ter aus und behaup­te­te, dass die Toch­ter der Senio­rin einen schwe­ren Ver­kehrs­un­fall ver­ur­sacht habe, bei dem die Mut­ter zwei­er Kin­der getö­tet wur­de. Die Betrü­ger for­der­ten 66.000 Euro Bar­geld als Kau­ti­on, um die fal­sche Toch­ter vor dem Gefäng­nis zu bewah­ren. Aus Angst um das eige­ne Kind ließ sich die Dame auf die Zah­lung ein. Durch einen angeb­li­chen Boten vom Amts­ge­richt Bam­berg wur­de das Bar­geld in Höhe von 43.000 Euro an der Wohn­an­schrift des Opfers abge­holt. Anschlie­ßend ent­fern­te sich der Abho­ler in unbe­kann­te Richtung.

Die Betrü­ger hat­ten die Frau durch­ge­hend am Tele­fon unter Druck gesetzt und so den Kon­takt mit der Fami­lie und der rich­ti­gen Poli­zei verhindert.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg sucht nun nach dem unbe­kann­ten Abholer:

Wer hat am Don­ners­tag zwi­schen 9 und 13 Uhr im Bereich Lan­ge Straße/​Bamberger Stra­ße in Wals­dorf die­sen Mann gesehen?

Zir­ka 180 Zen­ti­me­ter groß, etwa 25 Jah­re alt, schlan­ke Sta­tur und ein sehr gepfleg­tes äuße­res Erschei­nungs­bild. Er trug eine schwar­ze Woll­müt­ze, eine neu­wer­ti­ge blaue Stepp­jacke, Jeans und brau­ne Schuhe.

Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich mit der Kri­po Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491 in Ver­bin­dung zu setzen.

Der­ar­ti­ge Anru­fe gab es am ver­gan­ge­nen Don­ners­tag in ganz Oberfranken.

Die ober­frän­ki­sche Poli­zei rät: