Die Hoch­schu­le für Ange­wand­te Wis­sen­schaf­ten Hof ist die belieb­te­ste Hoch­schu­le Deutsch­lands und erhält die besten Noten für ihre Leh­re. Dies geht aus dem heu­te ver­öf­fent­lich­ten Ran­king des renom­mier­ten Internetportals

Stu​dy​check​.de her­vor. Im bun­des­wei­ten Ver­gleich unter ins­ge­samt 512 Hoch­schu­len erziel­te die ober­frän­ki­sche Bil­dungs­ein­rich­tung mit ihren Stand­or­ten in Hof, Münch­berg, Kro­nach und Selb die beste Bewer­tung durch aktu­el­le und ehe­ma­li­ge Studierende.

Als Basis für das Ran­king die­nen sämt­li­che auf Stu​dy​Check​.de ver­öf­fent­lich­ten Erfah­rungs­be­rich­te des ver­gan­ge­nen Kalen­der­jah­res 2022. Ins­ge­samt waren das knapp 80.000. Für die Hoch­schu­le Hof gin­gen davon knapp 400 Bewer­tun­gen ein – 250 sind not­wen­dig, um in die Gesamt­wer­tung auf­ge­nom­men zu wer­den. Über die Platz­ie­rung der ein­zel­nen Hoch­schu­len ent­schei­det dann nach Anga­ben des Por­tals der soge­nann­te Score­wert, der durch die Ster­ne­be­wer­tung sowie die Wei­ter­emp­feh­lungs­ra­te der Stu­die­ren­den gebil­det wird.

Hier punk­tet die Hoch­schu­le Hof

Hier ver­zeich­net die Hoch­schu­le Hof ein exzel­len­tes Ergeb­nis: Mit durch­schnitt­lich 4,36 von 5 Ster­nen und einer Wei­ter­emp­feh­lungs­ra­te von 96% führt sie das Feld an. Aber auch die per­sön­li­che Betreu­ung durch die Dozie­ren­den und die gro­ße Zufrie­den­heit mit der Digi­ta­li­sie­rung der Leh­re wäh­rend der Pan­de­mie tra­gen zum Ergeb­nis bei. Hoch­schul­prä­si­dent Prof. Dr. Dr. h.c. Jür­gen Leh­mann freut sich sehr über die Auszeichnung:

„Unse­re Leh­re ist natür­lich nicht über Nacht so beliebt gewor­den, son­dern erfreut sich schon län­ger wirk­lich gro­ßer Aner­ken­nung. Trotz­dem kann man mit einer sol­chen Aus­zeich­nung und dem ersten Platz im gesam­ten Land natür­lich nicht rech­nen. Wir bedan­ken uns herz­lich bei unse­ren Stu­die­ren­den und den Alum­ni für die zahl­rei­chen und sehr erfreu­li­chen Bewer­tun­gen. Es ist ein­fach schön, wenn unse­re Leh­re von unse­rer wich­tig­sten Ziel­grup­pe, den Stu­die­ren­den, in die­ser Form aner­kannt wird. Es gibt für eine Hoch­schu­le ja kein höhe­res Lob, wenn fast 100 Pro­zent der Stu­die­ren­den sagen: Ein Stu­di­um an der Hoch­schu­le Hof kann ich nur emp­feh­len!“ Prof. Dr. Diet­mar Wolff, Vize­prä­si­dent Leh­re, ergänzt: „Uns freut beson­ders, dass der gro­ße Bezug zur Berufs­pra­xis in vie­le guten Beno­tun­gen unter­schied­li­cher Stu­di­en­gän­ge gewür­digt wird. Natür­lich set­zen wir alles dar­an, die­ses Niveau zu hal­ten und unse­re Ange­bo­te, wie z.B. im Bereich des dua­len Stu­di­ums, noch wei­ter auszubauen.“

Jähr­li­ches Ranking

Stu​dy​check​.de ist nach eige­nen Anga­ben eines der reich­wei­ten­stärk­sten Online­por­ta­le im Bereich Hoch­schu­len und Stu­di­um in Deutsch­land und ver­öf­fent­licht Bewer­tun­gen von Stu­die­ren­den und Alum­ni zu ihrem Stu­di­en­gang. Aus ver­schie­de­nen Para­me­tern errech­net das Por­tal ein­mal jähr­lich ein Ran­king der Uni­ver­si­tä­ten und Hoch­schu­len ent­spre­chend den Beliebt­heits- und Zufrie­den­heits­wer­ten. Nur die besten der mehr als 500 Hoch­schu­len Deutsch­lands haben es ins Ran­king geschafft.

Zer­ti­fi­kat 1. Platz (PDF, 642 KB)