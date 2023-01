Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Fahr­an­fän­ger fährt bei Rot­licht und ver­ur­sacht Verkehrsunfall

COBURG. Trotz Rot­licht fuhr am Don­ners­tag­mit­tag ein 19-Jäh­ri­ger über das Thü­rin­ger Kreuz und ver­ur­sach­te dabei einen Verkehrsunfall.

Der 19-Jäh­ri­ge woll­te mit sei­nem VW von der Roda­cher Stra­ße stadt­ein­wärts in Rich­tung Kaser­nen­stra­ße fah­ren. Für sei­ne Fahr­spur galt zum Zeit­punkt des Unfalls Rot­licht. Den­noch fuhr der VW-Fah­rer in den Kreu­zungs­be­reich ein und stieß dort mit dem Opel einer 25-Jäh­ri­gen zusam­men, die vom Kano­nen­weg das Thü­rin­ger Kreuz in Rich­tung Neu­stadter Stra­ße befuhr. Die Opel-Fah­re­rin ver­letz­te sich durch den Zusam­men­stoß leicht. Die bei­den Fahr­zeu­ge waren der­art beschä­digt, dass sie von einem Abschlepp­dienst gebor­gen wer­den muss­ten. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf und ermit­teln gegen den Unfall­ver­ur­sa­cher wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung sowie Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

Moped-Fah­rer stürzt bei Eisglätte

EBERS­DORF BEI COBURG, LKR. COBURG. Am Don­ners­tag­mor­gen stürz­te ein 69-Jäh­ri­ger mit sei­nem Moped auf dem Park­platz eines Ver­brau­cher­mark­tes in der Frohn­la­cher Straße.

Um 09:10 Uhr fuhr der Ebers­dor­fer mit sei­nem Mofa­rol­ler über den Park­platz und rutsch­te mit sei­nem Zwei­rad auf einer eisi­gen Stel­le weg. Der Mann stürz­te von sei­nem Zwei­rad und ver­letz­te sich leicht. Am Moped ent­stand nur ein gerin­ger Sach­scha­den in Höhe von 50 Euro. Der Fah­rer wur­de vom Ret­tungs­dienst vor­sorg­lich in ein Kli­ni­kum gebracht. Die Cobur­ger Poli­zi­sten nah­men einen Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den auf.

Moun­tain­bike aus Fahr­rad­kel­ler entwendet

BAD RODACH, LKR. COBURG. Zwi­schen dem 1. Janu­ar und dem 5. Janu­ar ent­wen­de­ten Unbe­kann­te das Moun­tain­bike eines 30-Jäh­ri­gen aus dem Fahr­rad­kel­ler eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Marienstraße.

Das Fahr­rad hat­te der Besit­zer in dem Kel­ler­ab­teil mit einem Vor­hän­ge­schloss gesi­chert. Am Don­ners­tag bemerk­te er den Dieb­stahl und erstat­te­te Anzei­ge bei der Cobur­ger Polizei.

Die Beam­ten ermit­teln wegen eines beson­ders schwe­ren Fall des Diebstahls.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Tele­fon­lei­tun­gen beschädigt

Kro­nach: In der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag wur­den im Innen­stadt­be­reich Kro­nach meh­re­re Tele­fon­an­schluss­lei­tun­gen beschä­digt. Ein bis­lang unbe­kann­ter Täter hat­te in der Schwe­den­stra­ße, in der Rosen­au und in der Bahn­hof­stra­ße, sowie im Stein­mühl­gäß­chen die Tele­fon­an­schluss­zu­lei­tun­gen von eini­gen Wohn­häu­sern mit einem Mes­ser oder Sei­ten­schnei­der durch­trennt und hier­durch den Tele­fon­an­schluss unter­bro­chen. Der hier­durch ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich nach aktu­el­lem Kennt­nis­stand auf der­zeit etwa 400,- Euro. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Kro­nach unter Tel. 09261–5030 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Ver­rä­te­ri­sche Fahne

KULM­BACH Am Don­ners­tag­abend geriet ein 55jähriger Kulm­ba­cher mit sei­nem Klein­trans­por­ter in der Hofer Stra­ße in eine Ver­kehrs­kon­trol­le. Im Rah­men des Kon­troll­ge­sprä­ches schlug den Beam­ten eine „Fah­ne“ aus dem Fahr­zeug ent­ge­gen. Der Alko­mat bestä­tig­te mit einem Wert von umge­rech­net 0,6 Pro­mil­le den Ver­dacht der Ord­nungs­hü­ter. Die Wei­ter­fahrt wur­de an Ort und Stel­le unter­bun­den und der Fahr­zeug­schlüs­sel sicher­ge­stellt. Den 55jährigen erwar­ten nun ein Buß­geld in Höhe von 500 Euro, ein ein­mo­na­ti­ges Fahr­ver­bot sowie zwei Punk­te in der Verkehrssünderkartei.