Seit Beginn der Spiel­zeit 2015/16 bewir­tet Peter Kamp­schul­te mit gro­ßem Erfolg die Kul­tur­kan­ti­ne und das Foy­er im Thea­ter Hof. Zum Ende der Spiel­zeit 2022/23 zieht er sich aus per­sön­li­chen Grün­den als Thea­ter­ga­stro­nom zurück.

Im Sep­tem­ber 2015 hat er die Bewir­tung der Kul­tur­kan­ti­ne und des Thea­ter­foy­ers über­nom­men und hat seit­dem sowohl Beleg­schaft als auch Gäste bestens ver­sorgt – selbst in den schwie­ri­gen Pha­sen von Coro­na, Sanie­rung und Was­ser­scha­den. „Tech­nisch-Kauf­män­ni­scher Geschäfts­füh­rer Flo­ri­an Lühns­dorf und ich sind Peter Kamp­schul­te nicht nur dafür sehr dank­bar, dass er sich 2015 in schwie­ri­ger Situa­ti­on dazu bereit erklärt hat, Kan­ti­ne und Foy­er als Thea­ter­ga­stro­nom zu über­neh­men und auch in schwie­rig­sten Zei­ten durch­ge­hal­ten hat, son­dern auch dafür, dass er immer mit Herz­blut für Beleg­schaft und Gäste da war. Ande­rer­seits haben wir natür­lich auch Ver­ständ­nis dafür, dass er sich nun, nach acht Spiel­zei­ten, als Thea­ter­ga­stro­nom zurück­zieht, um sei­nen fami­liä­ren und sei­nen künst­le­ri­schen Ver­pflich­tun­gen als Schau­spie­ler wie­der ver­stärkt nach­zu­kom­men“, betont Inten­dant Rein­hardt Friese.

Peter Kamp­schul­te spricht von den inten­siv­sten und lehr­reich­sten Jah­ren sei­nes 34-jäh­ri­gen Thea­ter­le­bens in Hof: „Jetzt möch­te ich wie­der mehr Zeit und Kraft mei­ner Fami­lie und mei­nen Freun­den wid­men. Das Thea­ter Hof bleibt der zen­tra­le Ort in mei­nem Leben, wo ich auf der Büh­ne ste­he und immer für alle ansprech­bar bin. Vie­len Dank für das Ver­trau­en und den gro­ßen Zuspruch in mei­nen Jah­ren als Theater-Gastronom!“

Mit­te Janu­ar hat Peter Kamp­schul­te das Ende sei­nes Pacht­ver­trags zum Spiel­zei­t­en­de unter­schrie­ben. Die Pacht wird zeit­nah aus­ge­schrie­ben, um mög­lichst bald eine geeig­ne­te Nach­fol­ge­rin oder einen geeig­ne­ten Nach­fol­ger zu finden.