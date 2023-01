NEUN­KIR­CHEN AM BRAND, LKR. FORCH­HEIM. Ein Unbe­kann­ter stell­te sich in die­ser Woche in Neun­kir­chen gleich zwei­mal nackt gegen­über von Schul­kin­dern auf und führ­te ein­mal auch sexu­el­le Hand­lun­gen an sich durch. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg sucht nach dem Exhibitionisten.

Fall 1: Zum ersten Mal trat der Nack­te am ver­gan­ge­nen Diens­tag, den 17.01.23 gegen 7.25 Uhr auf. An der Ecke Industriestraße/​Werkstraße stell­te er sich einer 10-jäh­ri­gen Schü­le­rin gegen­über, die gera­de auf dem Weg zur Mit­tel­schu­le Neun­kir­chen war. Der Mann trug zu die­sem Zeit­punkt weder Hose, noch Unter­ho­se. An die­sem Tag blieb es noch bei sei­nem nack­ten Auftreten.

Fall 2: Sein erster Auf­tritt war dem Unbe­kann­ten offen­bar noch nicht genug. Am Frei­tag, den 20.01.23 um 7.30 Uhr, trat er aufs Neue auf. Wie­der unten her­um völ­lig nackt stand er dies­mal im Schel­len­ber­ger Weg an der Abzwei­gung Göß­wein­stei­ner Stra­ße. Als ihm dort vier Grund­schü­le­rin­nen der drit­ten Klas­se ent­ge­gen­ka­men, führ­te er mit der Hand sexu­el­le Hand­lun­gen an sich durch. An die­sem Tag trug er eine graue Jacke und einen Stoppelbart.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei ermit­telt nun wegen der Taten und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevölkerung:

Wer hat am Diens­tag­mor­gen und/​oder am Frei­tag­mor­gen in Neun­kir­chen am Brand bzw. an den genann­ten Orten ver­däch­ti­ge Per­so­nen oder Fahr­zeu­ge gese­hen? Ach­ten Sie bit­te in die­sem Bereich auch in Zukunft auf Ver­däch­ti­ges und tei­len dies mit.

Für Hin­wei­se mel­den Sie sich bit­te bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Bam­berg unter der Tel.-Nr. 0951/9129–491.