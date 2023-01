Die The­men der Sendung:

Mehr als Baby­speck: Über­ge­wicht bei Kin­dern (Nürnberg/​Mittelfranken)

Eigent­lich soll­ten Kin­der lau­fen, sprin­gen, toben und klet­tern. Doch die Rea­li­tät sieht meist anders aus: Sie bewe­gen sich immer weni­ger. Stun­den­lan­ges sit­zen in der Schu­le, viel Frei­zeit vorm Fern­se­her, der Spie­le­kon­so­le und dem Com­pu­ter. Dazu vie­le Süßig­kei­ten und unge­sun­de Ernäh­rung – eine gefähr­li­che Kom­bi. Die Adi­po­si­tas-Bera­tungs­stel­le am Kli­ni­kum Nürn­berg Süd ver­sucht betrof­fe­ne Kin­der und ihre Fami­li­en zu unter­stüt­zen, auch mit einem eige­nen Sportprogramm.

Gemein­sam stär­ker: die Genos­sen­schaft als Ret­tung (Winterhausen/​Unterfranken)

Vie­ler­orts schlie­ßen sich der­zeit Men­schen zu Genos­sen­schaf­ten zusam­men. Oft tun sie das im länd­li­chen Raum, um Pro­jek­te zu finan­zie­ren, die ande­re für unwirt­schaft­lich hal­ten. In Wom­bach im Land­kreis Main-Spes­sart haben 700 Genos­sen eine Bäcke­rei vor dem Aus bewahrt. Auch Win­ter­hau­sen bei Würz­burg denkt über die Grün­dung einer Genos­sen­schaft für den dor­ti­gen Dorf­bäcker nach. Erlebt die mehr als 200 Jah­re alte Idee der Genos­sen­schaf­ten eine Renaissance?

Mes­ser­scharf und prä­zi­se: eine Fami­lie im Holz­fie­ber (Grä­fen­dorf, Stock­stadt am Main/​Unterfranken)

Am 20. Janu­ar fei­ern die Wald- und Forst­ar­bei­ter ihren Schutz­pa­tron, den hei­li­gen Seba­sti­an. Am Seba­stia­nus­tag ruhen Axt und Säge – aus­nahms­wei­se auch bei Fami­lie Schwen­der im unter­frän­ki­schen Grä­fen­dorf. Dafür steht den Rest des Jah­res die Motor­sä­ge so gut wie nie still. Die näch­sten Wald­ar­beits­wett­kämp­fe ste­hen an – da muss flei­ßig trai­niert wer­den. Und San­dra Schwen­der hat alle Hän­de voll zu tun. Sie ist als erste Frau zur Prä­si­den­tin vom Welt­ver­band der Wald­ar­bei­ter gewählt wor­den und orga­ni­siert die näch­ste Welt­mei­ster­schaft im April 2023 in Estland.

Wie­der­ent­deck­te Kunst: der Maler Gustav See­ber­ger (Marktredwitz/​Oberfranken)

Gustav See­ber­ger, ein gebür­ti­ger Markt­red­wit­zer, war Kunst­pro­fes­sor in Mün­chen. Als „Mei­ster der Per­spek­ti­ve“ lehr­te der Pro­fes­sor an der Münch­ner Kunst­aka­de­mie Grund­la­gen des Bild­auf­baus. Gustav See­ber­ger ist in den ver­gan­ge­nen Jah­ren in Ver­ges­sen­heit gera­ten. In Markt­red­witz will man den berühm­ten Sohn der Stadt wie­der mehr in den Fokus rücken: Zum einen zeigt das Eger­land­mu­se­um eine Aus­stel­lung mit sei­nen Wer­ken, zum ande­ren gehen Nach­fah­ren See­ber­gers in der Stadt auf Spurensuche.

Witz, Tanz und viel Gesang: Fran­ken Hel­au aus Amor­bach (Amorbach/​Unterfranken)

Fran­ken Hel­au kommt in die­sem Jahr aus Amor­bach. Die Stadt im Oden­wald ist nicht nur für ihr Klo­ster bekannt, son­dern seit eini­gen Jah­ren auch für die Amor­ba­cher Klo­ster­sän­ger, die mitt­ler­wei­le fester Bestand­teil der Frän­ki­schen Fast­nacht sind. Natür­lich wer­den sie bei ihrem Heim­spiel eben­falls auf der Büh­ne ste­hen, eini­ge Mit­glie­der sogar in dop­pel­ter Rol­le. So wie Ulrich Etzel, der als Prä­si­dent im Elfer­rat des Car­ne­val Club Amor­bach sit­zen wird.

(„Fran­ken Hel­au“ wird am Frei­tag, 27. Janu­ar 2023, 20.15 Uhr, im BR ausgestrahlt.)

Faschings­rät­sel: erneut Kar­ten für Veits­höch­heim zu gewin­nen (Veitshöchheim/​Unterfranken)

Die Fast­nacht in Fran­ken ist die erfolg­reich­ste Sen­dung des BR Fern­se­hens. Mit etwas Glück kön­nen Zuschaue­rin­nen und Zuschau­er der „Fran­ken­schau“ am 10. Febru­ar in den Main­fran­ken­sä­len in Veits­höch­heim live dabei sein. Dafür müs­sen Sie nur Mar­tin Ras­saus Rät­sel­fra­ge beant­wor­ten und bei der Zie­hung etwas Glück mitbringen.

BR Fern­se­hen Frankenschau

Sonn­tag, 22. Janu­ar 2023, 17.45 Uhr

Mode­ra­ti­on: Dag­mar Fuchs

Redak­ti­on: Tho­mas Rex

ARD Media­thek: Nach Sen­dung 12 Monate