Nach der denk­bar knap­pen und unglück­li­chen Nie­der­la­ge am ver­gan­ge­nen Sonn­tag beim Gast­spiel in Hei­del­berg, will medi bay­reuth am 16. Spiel­tag in der easy­Credit Bas­ket­ball Bun­des­li­ga end­lich ein­mal wie­der einen Sieg ein­fah­ren. Mit Hil­fe der eige­nen Zuschau­er soll das am Frei­tag­abend (Tip-Off: 20:30 Uhr) gegen die Rostock Sea­wol­ves, die zuletzt vier­mal in Serie als Ver­lie­rer das Par­kett ver­las­sen muss­ten, gelingen.

Wäh­rend medi die Woche Zeit zur Rege­ne­ra­ti­on und Vor­be­rei­tung auf das Spiel gegen den Auf­stei­ger hat­te, muss­ten die Ost­see­städ­ter noch am Mitt­woch­abend in eige­ner Hal­le gegen Chem­nitz ran. Ohne ihren über­ra­gen­den Auf­bau­spie­ler JeQuan Lewis (15,5 Punk­ten und 8,5 Assists im Schnitt bei einer Effek­ti­vi­tät von 20,2) unter­la­gen die Sea­wol­ves den NINERS mit 81:96. In der 29. Minu­te hat­ten die Rostocker sogar noch mit 64:63 geführt, ehe die Sach­sen mit drei erfolg­rei­chen Drei­ern bis zum Vier­te­len­de auf 72:64 davon zogen und so die Wei­chen auf Sieg stell­ten. Für die Rostocker war es die ins­ge­samt neun­te Sai­son­nie­der­la­ge und die mitt­ler­wei­le ach­te aus den letz­ten zehn Spielen.

Ihre drei bis­he­ri­gen Aus­wärts­sie­ge der Sai­son fei­er­ten die Rostocker in Crails­heim, Göt­tin­gen und bereits am 2. Spiel­tag in Ludwigsburg.

Egal ob bei Punk­ten (Derrick Als­ton Jr. 19,2 / 3.), Rebounds (Selom Mawug­be 6,6 / 5.), Assists (JeQuan Lewis 8,5 / 1.), Ste­als (Nijal Pear­son 1,5 / 7.), Blocks (Selom Mawug­be 2,0 / 1.) oder bei der Effek­ti­vi­tät (JeQuan Lewis 20,2 / 1.) haben die Rostocker min­de­stens einen Spie­ler im aktu­el­len Ran­king unter den Top 7 in der easy­Credit Bas­ket­ball Bundesliga.