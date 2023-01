Zu der heu­te erfolg­ten Über­ga­be des Bewil­li­gungs­be­scheids für eine staat­li­che För­de­rung der Medi­zi­ner­aus­bil­dung an der REGIO­MED Medi­cal School äußert sich Land­tags­ab­ge­ord­ne­ter Mar­tin Mit­tag wie folgt:



„Ich bin sehr dank­bar, dass die­se För­de­rung nun sei­tens der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung ermög­licht wur­de. Denn so etwas ist abso­lut nicht selbst­ver­ständ­lich und es galt auch die ein oder ande­re Hür­de dabei zu über­win­den. Umso mehr stellt die­se beson­de­re För­de­rung nun einen gro­ßen Schritt nach vor­ne dar, der nicht zuletzt auch wegen des anhal­ten­den Ärz­te­man­gels die Aus­bil­dung neu­er Ärz­te unter­stüt­zend auf­greift. Damit erfolgt nun auch ein wich­ti­ger Schritt zur mit­tel- und lang­fri­sti­gen Sicher­stel­lung einer her­vor­ra­gen­den ärzt­li­chen Ver­sor­gung in unse­rer gesam­ten Regi­on Coburg. Mein beson­de­rer Dank gilt des­halb allen Betei­lig­ten in der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung, unse­rer Regie­rungs­frak­ti­on wie selbst­ver­ständ­lich auch dem Manage­ment wie der Ärz­te­schaft bei Regio­med, die die­ses Vor­ha­ben auch mit gro­ßem per­sön­li­chem Ein­satz seit Jahren vor­an­trei­ben.“