Antrag des Bamberger Bürger-Block zur Ampel Kronacherstraße/Coburgerstraße

Bereits vor eini­gen Wochen kam eine Ampel an der Ein­fahrt der Cobur­ger­stra­ße auf die Brücke der Kro­nach­er­stra­ße zu Fall. Seit dem ist die Ampel­an­la­ge an die­ser Ein­mün­dung außer Betrieb und es gilt die Ver­kehrs­be­schil­de­rung. Stadt­rat Andre­as Trif­fo (BBB) betont, dass man nun etwas Posi­ti­ves beob­ach­ten kann: Gab es hier wäh­rend der Funk­ti­ons­zeit oft­mals Ver­zö­ge­run­gen und Rück­stau, fließt der Ver­kehr ent­lang der Kro­nach­er­stra­ße nun flüs­sig und die ein­bie­gen­den Fahr­zeu­ge von der Cobur­ger­stra­ße kön­nen pro­blem­los ein­fah­ren, da die Vor­fahrts­re­ge­lung funk­tio­niert und das Prin­zip der gegen­sei­ti­gen Rück­sicht­nah­me erfolg­reich umge­setzt wird. Glei­ches gilt auch für die nicht moto­ri­sier­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer. Auf­grund die­ser Beob­ach­tun­gen stell­te nun die Stadt­rats­frak­ti­on vom Bam­ber­ger Bür­ger­block (BBB) einen Antrag an Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke (SPD): Die Ampel­an­la­ge soll nicht mehr in Betrieb genom­men wer­den, son­dern die gegen­wär­ti­ge Rege­lung zur Dau­er­ein­rich­tung werden.