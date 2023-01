Das Bil­dungs­bü­ro bie­tet in Koope­ra­ti­on mit dem Bil­dungs­ver­ein FOr­sprung e.V. am Don­ners­tag, 9. März 2023, eine Bus­fahrt zur didac­ta an.

Die didac­ta ist „die“ Bil­dungs­leit­mes­se in Deutsch­land und fin­det im Wech­sel mit den Stand­or­ten Stutt­gart, Köln und Han­no­ver alle drei Jah­re und – nach­dem sie 2020 pan­de­mie­be­dingt kurz­fri­stig abge­sagt wur­de – 2023 in wie­der Stutt­gart am Mes­se­ge­län­de statt.

Auch als Euro­pas größ­te Fach­mes­se gibt sie einen umfas­sen­den Ein­blick in das gesam­te Bil­dungs­we­sen von der früh­kind­li­chen Bil­dung, über die beruf­li­che Bil­dung bis hin zum lebens­lan­gen Lernen.

Die­se Stu­di­en­fahrt rich­tet sich an alle Schul­lei­tun­gen und Lehr­kräf­te aller Schul­ar­ten, Lei­tun­gen und Erzie­he­rin­nen und Erzie­her der Kin­der­ta­ges­stät­ten, inter­es­sier­te Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter, auch aus der Mit­tags­be­treu­ung, der offe­nen oder gebun­de­nen Ganz­tags­schu­le sowie Eltern­ver­tre­te­rin­nen und Elternvertreter.

Das Pro­gramm der didac­ta infor­miert über die gan­ze Brei­te der Bil­dung, z. B. Lehr- und Lern­ma­te­ria­li­en, Ein­rich­tung und Mul­ti­me­dia. Eine Viel­zahl von Aus­stel­lern bie­tet eine gro­ße und The­ma Ler­nen an (vgl. https://​www​.mes​se​-stutt​gart​.de/​d​i​d​a​c​ta/).

Ein hoch­ka­rä­ti­ges Fort­bil­dungs­pro­gramm für Lehr­kräf­te, Erzie­hungs- und Aus­bil­dungs­per­so­nal ergänzt das Ange­bot der viel­sei­ti­gen Aus­stel­lung. Hoch­ran­gi­ge Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter aus Poli­tik, Wirt­schaft, Wis­sen­schaft und Gesell­schaft kom­men zur didac­ta, um hier Wege für die Bil­dung der Zukunft zu fin­den und sich auszutauschen.

Ab sofort ste­hen wei­te­re Infor­ma­tio­nen und die Mög­lich­keit zur Online-Anmel­dung auf der Sei­te www​.bil​dungs​re​gi​on​-forch​heim​.de zur Verfügung.

Der Anmel­de­schluss ist der 15. Febru­ar 2023 und die Plät­ze im Bus sind begrenzt.