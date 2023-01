Die Deut­sche Herz­stif­tung warnt auch in die­sem Win­ter vor einer Über­la­stung des Her­zens bei nied­ri­gen Tem­pe­ra­tu­ren. Denn kal­te Tem­pe­ra­tu­ren bedeu­ten gera­de für Herz­er­krank­te puren Stress. Die nied­ri­gen Tem­pe­ra­tu­ren füh­ren zu einer Ver­en­gung der Blut­ge­fä­ße und dies wie­der­um zu einem grö­ße­ren Wider­stand, den das Herz über­win­den muss. Daher sol­len Betrof­fe­ne im Win­ter beson­ders auf sich und ihr kran­kes Herz ach­ten, damit sich die Her­zerkran­kung im Win­ter nicht verschlechtert.



Die Herz­stif­tung ist die größ­te, gemein­nüt­zi­ge, unab­hän­gi­ge Anlauf­stel­le für Pati­en­ten und Inte­ressier­te im Bereich der Herz-Kreis­lauf-Erkran­kun­gen. Vie­le natio­na­le Herz­spe­zia­li­sten enga­gie­ren sich dort ehren­amt­lich für die Auf­klä­rung über Erkran­kun­gen und The­ra­pien rund um das kran­ke Herz. Auch Dr. Chri­sti­an Mahn­kopf, Chef­arzt der Kli­nik für Kar­dio­lo­gie am Kli­ni­kum Coburg und Lei­ter des REGIO­MED-wei­ten Zen­trums für Kar­dio­lo­gie enga­giert sich seit vie­len Jah­ren für die Deut­sche Herz­stif­tung. So hat er ver­gan­ge­nes Jahr neben einem Vor­trag in Koope­ra­ti­on mit der AOK Bay­ern auch eine Vor­trags­rei­he beim Cobur­ger Unter­neh­men Kae­ser vor­ge­nom­men, um das The­ma Herz­ge­sund­heit in den Vor­der­grund zu rücken. Zudem wur­de er im letz­ten Jahr in den wissen­schaft­li­chen Bei­rat der Deut­schen Herz­stif­tung beru­fen. Er bit­tet Herz­pa­ti­en­ten um Umsicht, gera­de wenn die Tem­pe­ra­tu­ren, wie aktu­ell ange­sagt, wie­der fallen.

Herr Dr. Mahn­kopf, war­um ver­zeich­nen Ärz­te und Klin iken in den Win­ter­mo­na­ten einen An stieg an Herz - Kreis­lauf - Beschwer­den?

Die kal­ten Tem­pe­ra­tu­ren füh­ren dazu, dass sich die Gefä­ße der Haut und ande­rer Kör­per­re­gio­nen stark zusam­men­zei­hen. Das Herz reagiert auf die Ver­än­de­rung mit einem stei­gen­den Blut­druck, um das Blut unver­min­dert durch die enge­ren Adern pum­pen zu kön­nen. Dies führt unwei­ger­lich zu ei ner höhe­ren Bela­stung für den Herz­mus­kel und die Gefäß­wän­de – bis hin zu Über­la­stung des Her zens. Zudem sind Bewe­gungs­man­gel und üppi­ge­re Gerich­te in den Win­te rmo­na­ten kei­ne Sel­ten heit. Auch durch star­ke Erkäl­tun­gen oder eine Grip­p­e­in­fek­ti­on kann das Herz zusätz­lich bela­stet wer­den. Beson­ders Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten mit einer koro­na­ren Herz­krank­heit, nach einem Herz­in­farkt, mit bestehen­den Angi­na - Pec­to­ris - Bes chwer­den (Herz­en­ge - Gefühl), mit Blut­hoch­druck, Herz­schwä­che oder Vor­hof­flim­mern soll­ten im Win­ter beson­ders auf sich und eine herz­scho­nen­de Lebens­wei­se achten.



Was raten Sie Betroffenen?

Mode­ra­te Bewe­gung ist ein natür­li­cher Blut­druck­sen­ker und kann hel­fe n, den Herz­mus­kel zu stär ken. Eine Über­an­stren­gung ist jedoch unbe­dingt zu ver­mei­den. Dane­ben emp­feh­le ich auch in der kal­ten Jah­res­zeit auf eine aus­ge­wo­ge­ne Ernäh­rung zu ach­ten und den Alko­hol­kon­sum ein­zu schrän­ken. Dies ist natür­lich auch in den war­men Ja hres­zei­ten zu emp­feh­len. Zudem soll­te ver stärkt auf die kor­rek­te und regel­mä­ßi­ge Ein­nah­me von Herz­me­di­ka­men­ten geach­tet wer­den, um die rei­bungs­lo­se Funk­ti­on des Herz - Kreis­lauf­sy­stems zu unter­stüt­zen. Wei­ter­hin rate ich in mei­nen Ge sprä­chen mit vie­len Betr offe­nen unein­ge­schränkt an, die Grip­pe­imp­fung durch­füh­ren zu las­sen, um schwe­re Ver­läu­fe die­ser Erkran­kung, die mit erheb­li­chen Risi­ken für Herz­er­krank­te ein­her­ge­hen, zu ver­mei­den.



Wie sol­len sich Betrof­fe­ne ver­hal­ten, wenn es zu Pro­ble­men kommt?