Nach dem Fran­ken­der­by ist vor dem Fran­ken­der­by. Nach dem Sieg bei den Tabel­len­füh­re­rin­nen Würz­burg am letz­ten Wochen­en­de erwar­ten die Damen der DJK Don Bos­co Bam­berg am Sams­tag die mit­tel­frän­ki­schen Ver­tre­te­rin­nen der 2. Toyo­ta Damen Bas­ket­ball Bun­des­li­ga aus Schwa­bach. Jump zu der Begeg­nung ist um 14:30 Uhr in der Sport­hal­le der Graf-Stauf­fen­berg-Schu­le. Der Ein­tritt ist dies­mal kosten­los – die Ver­ant­wort­li­chen der DJK freu­en sich jedoch auf frei­wil­li­ge Spenden.

Dabei sind die Vor­zei­chen vor der Par­tie gegen die KIA Metro­pol Bas­kets ziem­lich unter­schied­lich. Wäh­rend die Unter­frän­kin­nen mit nun zwei Nie­der­la­gen ziem­lich ein­sam an Spit­ze der Tabel­le ste­hen, möch­ten sich die Damen aus der Gold­schlä­ger­stadt durch die Vor­run­de und haben aktu­ell nur vier Erfol­ge auf dem Liga-Punk­te­kon­to, die aus Sie­gen gegen Was­ser­burg, Mün­chen, Lud­wigs­burg und Stutt­gart stam­men. Zuletzt ver­lo­ren sie knapp gegen die Eis­vö­gel aus Frei­burg. Bereits zwei Ver­glei­che gab es gegen die Bam­ber­ge­rin­nen in die­ser Sai­son. Im Liga­spiel Anfang Okto­ber besieg­ten die Dom­städ­te­rin­nen den Turn­ver­ein noch deut­lich mit 59:83. Im Pokal­spiel eini­ge Tage spä­ter tat sich das Don-Bos­co-Team schon schwe­rer, kam aber den­noch zu einem 80:70-Erfolg.

Im nun anste­hen­den drit­ten Der­by gegen die Schwa­ba­che­rin­nen sind Favo­ri­ten- und Aussen­sei­ter­rol­len nach dem Tabel­len­platz (DJK 2., TVS 11.) eigent­lich klar ver­teilt. Den­noch warnt DJK-Coach Stef­fen Dau­er vor einer Über­ra­schung: „Gegen Schwa­bach müs­sen wir uns wei­ter stei­gern und es gilt den Auf­wärts­trend der letz­ten Spie­le zu bestä­ti­gen. In die­ser aus­ge­gli­che­nen Liga gilt es für uns jedes Mal aufs Neue, unse­re Lei­stung abzu­ru­fen. Defen­siv müs­sen wir wie­der die Inten­si­tät hoch hal­ten und als Mann­schaft gut beim Rebound arbei­ten. Und in der Offen­si­ve benö­ti­gen wir wie­der gute Ball­be­we­gung und Ent­schei­dungs­fin­dung.“ Nach­dem sich beim letz­ten Spiel das Bam­ber­ger Kran­ken­la­ger deut­lich dezi­mier­te, gab es in der Trai­nings­wo­che wie­der eini­ge Rück­schlä­ge, sodass der Spie­le­rin­nen­ka­der für Sams­tag wie­der mal einem Über­ra­schungs­ei gleicht.

sie­he auch https://​www​.DJK​-Bam​berg​.de