Wenn Schnee­flocken tan­zen, Feu­er­ton­nen woh­li­ge Wär­me ver­sprü­hen, Glüh-Gin und hei­ße Scho­ko­la­de die See­le wär­men, sich Freun­de tref­fen und coo­le Musik­rhyth­men für nim­mer­kal­te Füße sor­gen, – dann wird der Forch­hei­mer Kel­ler­wald zum Win­ter­wun­der­land. Denn dass Forch­heims „Wohn­zim­mer“ auch in der küh­len Jah­res­zeit sei­nen ganz beson­de­ren Reiz ver­strömt, das will der Win­ter­zau­ber, der in die­sem Jahr erst­mals am ersten Febru­ar-Wochen­en­de, am Sams­tag, 4. und am Sonn­tag, 5. Febru­ar statt­fin­det, ein­drucks­voll beweisen.

Beginn ist an bei­den Tagen jeweils ab 12 Uhr.

„Ich freue mich sehr, dass es unter Feder­füh­rung des Tou­ris­mus­amts­lei­ters Nico Cies­lar gelun­gen ist, die­sen neu­en und beson­de­ren Akzent in unse­rem Kel­ler­wald zu set­zen“, freut sich Kel­ler­wald-Bür­ger­mei­ster Udo Schön­fel­der. „Neben dem bekann­ten kuli­na­ri­schen Ange­bot und der Bier­tra­di­ti­on kön­nen nun win­ter­li­che Spe­zia­li­tä­ten und auf den betei­lig­ten Kel­lern Live­mu­sik genos­sen wer­den. Ich dan­ke allen Betei­lig­ten, allen vor­an den Wir­ten, die das Vor­ha­ben unter­stüt­zen und freue mich auf einen sicher­lich guten Zuspruch“, so Forch­heims zwei­ter Bürgermeister.

Sie­ben Kel­ler­wirt­schaf­ten haben für den „Win­ter­zau­ber“ ein dickes Ver­an­stal­tungs­päck­chen geschnürt und die Spei­se­kar­te unter ande­rem mit Sauer­bra­ten-Bur­ger, Meer­ret­tich-Sup­pe, Schäu­fer­la, Stock­brot und Gulasch­sup­pe bestückt.

Lan­ge­wei­le hat beim Win­ter­zau­ber kei­ne Chan­ce: Für die klei­nen Kel­ler­wald­Be­su­cher gibt es ein Karus­sell und eine Süßig­kei­ten-Bude am obe­ren Festplatz.

Und wer Muckis hat, kann sich in garan­tiert nicht-olym­pi­schen Dis­zi­pli­nen wie beim Christ­baum-Weit­wurf messen.

Das Pro­gramm zum „Win­ter­zau­ber“ im Forch­hei­mer Kel­ler­wald fin­den Sie unter https://​www​.forch​heim​-erle​ben​.de/​e​v​e​n​t​s​/​k​e​l​l​e​r​w​a​l​d​-​w​i​n​t​e​r​z​a​u​ber