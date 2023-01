Unter dem Mot­to „Sai­ten­hie­be“ fin­det am Frei­tag, 20. Janu­ar um 19:00 Uhr im Spie­gel­saal der Har­mo­nie ein Kon­zert des Fach­be­reichs Zupf­in­stru­men­te statt.

Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Gitar­ren- und Har­fen­klas­sen brin­gen Wer­ke aus ver­schie­de­nen Epo­chen zu Gehör. Das Spek­trum reicht dabei von klas­si­scher bis Popular‑, von Barock- bis hin zu zeit­ge­nös­si­scher Musik. Neben J. S. Bach ste­hen auch moder­ne Komponist:innen auf dem Programm.

Höhe­punkt des Kon­zer­tes ist der Auf­tritt des gemisch­ten 30-köp­fi­gen Zupf-Orche­sters, das am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de beim ersten Zupf­wo­chen­en­de der Musik­schu­le in der Jugend­her­ber­ge Bay­reuth inten­siv geprobt hat. Dort erhiel­ten die Stücke ihren letz­ten Schliff und die Freu­de am gemein­sa­men Musi­zie­ren wur­de nach­hal­tig geför­dert. Der Ein­tritt ist frei, um Spen­den wird gebeten.