Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

36-Jäh­ri­ge fährt unge­bremst gegen Betonmauer

COBURG. Drei ver­letz­te Fahr­zeug­insas­sen und min­de­stens 8.000 Euro Sach­scha­den sind die Bilanz eines Ver­kehrs­un­falls vom Diens­tag­nach­mit­tag im Cobur­ger Stadtgebiet.

Eine 36-jäh­ri­ge Cobur­ge­rin befuhr mit ihrem VW um 15:10 Uhr die Stra­ße „Sonn­tags­an­ger“ und wur­de wäh­rend der Fahrt von ihren bei­den Kin­dern abge­lenkt. Als die Frau nach hin­ten zu ihren Kin­dern schau­te, über­steu­er­te sie ihr Fahr­zeug und krach­te gegen die Beton­mau­er. Auf­grund der Wucht des Auf­pralls lösten die Air­bags des Fahr­zeugs aus. Alle drei Fahr­zeug­insas­sen wur­den mit mit­tel­schwe­ren Ver­let­zun­gen vom Ret­tungs­dienst ins Cobur­ger Kli­ni­kum gebracht. Ob an der Beton­mau­er ein Scha­den ent­stan­den ist, wird noch geprüft. Die Cobur­ger Poli­zei ermit­telt gegen die Unfall­ver­ur­sa­che­rin wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung sowie Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

21-Jäh­ri­ger fährt bene­belt in Verkehrskontrolle

Lau­ter­tal, Tie­fen­lau­ter, LKR. COBURG. Dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten zeig­te ein 21-Jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Coburg am Diens­tag­mor­gen bei einer Ver­kehrs­kon­trol­le in Tiefenlauter.

Um 7 Uhr zog eine Strei­fe der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on wäh­rend einer Laser­ge­schwin­dig­keits­kon­trol­le den 21-Jäh­ri­gen aus dem Ver­kehr. Wäh­rend der Kon­trol­le erkann­ten die Beam­ten, dass der Mann augen­schein­lich unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln stand. Einen vor­he­ri­gen Rausch­gift­kon­sum räum­te der Fah­rer auch ein. Die Beam­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt des Man­nes und ord­ne­ten eine Blut­ent­nah­me im Cobur­ger Kli­ni­kum an. Gegen den 21-Jäh­ri­gen wird wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Stra­ßen­ver­kehrs­ge­setz ermittelt.

Star­ke Schnee­fäl­le sor­gen für eine Viel­zahl von Verkehrsunfällen

Mehr als 30 Ver­kehrs­un­fäl­le zähl­te die Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on in ihrem Zustän­dig­keits­be­reich am Mitt­woch­mor­gen in der Zeit zwi­schen 6 Uhr und 11 Uhr.

Auf­grund des star­ken Schnee­falls und der dar­aus resul­tie­ren­den Schnee­glät­te wur­den die Beam­ten der Cobur­ger Poli­zei­in­spek­ti­on am Mor­gen zu einer Viel­zahl von Ver­kehrs­un­fäl­len geru­fen. In 26 Fäl­len gin­gen die Unfäl­le glimpf­lich aus und ende­ten mit Sach­scha­den. Bei vier wei­te­ren Unfäl­len ver­letz­ten sich die Fahr­zeug­insas­sen und ein Erst­hel­fer leicht. An Gefäll­strecken wie dem Küren­grund oder dem Juden­berg blockier­ten meh­re­re Last­wa­gen die Fahr­bahn. Den bis­lang ent­stan­de­nen Sach­scha­den schät­zen die Cobur­ger Poli­zi­sten auf ins­ge­samt min­de­stens 100.000 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Ford-Fah­rer unter Alkoholeinfluss

Küps: Am Diens­tag­abend gegen 22:00 Uhr wur­de in der Kro­nacher Stra­ße ein Ford-Fah­rer von einer Poli­zei­strei­fe ange­hal­ten und kon­trol­liert. Bei der Über­prü­fung der Fahr­tüch­tig­keit stell­ten die Beam­ten fest, dass der 37-jäh­ri­ge Fah­rer deut­lich unter Alko­hol­ein­fluss stand. Ein durch­ge­führ­ter Alko­hol­schnell­test ergab einen Atem­al­ko­hol­wert von 2,30 Pro­mil­le. Gegen den Ford-Fah­rer wird wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ermittelt.

Ama­zon-Account war „gehackt“

Kro­nach: Eine Frau aus dem Stadt­ge­biet mel­de­te sich die­se Woche bei der Poli­zei Kro­nach um Straf­an­zei­ge wegen Betrugs zu erstat­ten. Die Geschä­dig­te hat­te auf dem Ama­zo­ne-Account einer Fir­ma eine Espres­so­ma­schi­ne für 396,- Euro ent­deckt. Da ein Kauf des Arti­kels über das Bezahl­sy­stem von Ama­zon abge­lehnt wur­de, muss­te die Geschä­dig­te den gefor­der­ten Geld­be­trag per Vor­kas­se auf ein spa­ni­sches Kon­to über­wei­sen. Kurz nach­dem die Frau das Geld über­wie­sen hat­te, erhielt sie vom Ver­käu­fer einen Warn­hin­weis, dass der Ama­zon-Account der Fir­ma gehackt wur­de. Die Anzei­ge­er­stat­te­rin wird wohl weder ihr Geld zurück, noch eine Kaf­fee­ma­schi­ne zuge­schickt bekommen.

Schnell­fall sorgt für zahl­rei­che Unfäl­le und Verkehrschaos

Land­kreis Kro­nach: Der am Mitt­woch­früh ein­set­zen­de Schnell­fall hat­te im Land­kreis Kro­nach für zahl­rei­che Ver­kehrs­un­fäl­le und Ver­kehrs­cha­os gesorgt. Im Zustän­dig­keits­be­reich der Poli­zei Kro­nach wur­den teil­wei­se im Minu­ten­takt Ver­kehrs­un­fäl­le, sowie lie­gen­ge­blie­be­ne Fahr­zeu­ge auf­grund von Schnee­glät­te mit­ge­teilt. Auf der B 303 bei Schmölz kam es bei­spiel­wei­se zu einem Ver­kehrs­un­fall mit drei leicht­ver­letz­ten Per­so­nen und rund 25.000 Euro Gesamt­scha­den. In Markt­ro­dach hat­te sich ein Rover-Fah­rer auf der B 303 mit sei­nem Fahr­zeug über­schla­gen und war auf dem Fahr­zeug­dach zum Lie­gen gekom­men. Der Fah­rer konn­te sich eigen­stän­dig aus sei­nem Fahr­zeug befrei­en und blieb glück­li­cher­wei­se nur leichtverletzt.