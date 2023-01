Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Laden­dieb­stäh­le

BAM­BERG. Am Diens­tag­nach­mit­tag kurz vor 18.00 Uhr wur­de in einem Dro­ge­rie­ge­schäft in der Bam­ber­ger Innen­stadt ein 32-jäh­ri­ger Mann beim Dieb­stahl einer Fla­sche Par­fum für knapp 103 Euro vom auf­merk­sa­men Detek­tiv erwischt. Der Lang­fin­ger ver­ließ zunächst das Geschäft, konn­te aber kur­ze Zeit spä­ter von der Poli­zei auf­ge­grif­fen wer­den. Das Die­bes­gut hat­te er in einer Jacken­ta­sche versteckt.

BAM­BERG. In einem Lebens­mit­tel­ge­schäft in der Pro­me­na­de­stra­ße wur­de am Diens­tag kurz nach 18.00 Uhr ein 66-jäh­ri­ger Mann beim Dieb­stahl von Lebens­mit­teln für knapp 9 Euro von einem Sicher­heits­dienst­mit­ar­bei­ter erwischt. Auch er muss sich wegen Laden­dieb­stahls straf­recht­lich verantworten.

Ver­kehrs­un­fäl­le

BAM­BERG. Am Diens­tag­früh kurz nach 06.00 Uhr ereig­ne­te sich an der Kreu­zung Ber­li­ner Ring / Pödel­dor­fer Stra­ße ein Ver­kehrs­un­fall, weil dort ein Auto­fah­rer zu weit links in den Kreu­zungs­be­reich ein­fuhr und gegen die Front eines ent­ge­gen­kom­men­den BMW-Fah­rers stieß. Bei dem Unfall ent­stand Gesamtsach­scha­den von etwa 15.000 Euro. Ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se niemand.

Unfall­fluch­ten

BAM­BERG. Auf dem Park­platz eines Pfle­ge­hei­mes in der Haupt­s­moor­stra­ße wur­de am Diens­tag zwi­schen 13.15 Uhr und 13.40 Uhr die rech­te Fahr­zeug­sei­te eines dort gepark­ten blaue VW ange­fah­ren. Der Unfall­ver­ur­sa­cher, der sich danach aus dem Staub gemacht hat, rich­te­te an dem Fahr­zeug Sach­scha­den von etwa 2500 Euro an.

BAM­BERG. In der Pan­zer­lei­te wur­de zwi­schen Mon­tag, 17.30 Uhr, und Diens­tag, 14.15 Uhr, der lin­ke Sei­ten­spie­gel eines dort gepark­ten schwar­zen VW Polo abge­fah­ren. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

BAM­BERG. Beim Links­ab­bie­gen von der Hain­stra­ße in die Fried­rich­stra­ße stieß gegen 10.30 Uhr am Diens­tag­früh ein Lkw-Fah­rer gegen die lin­ke Fahr­zeug­sei­te eines dort an der Ampel ste­hen­den blau­en Ford. An dem Fahr­zeug wur­de Sach­scha­den von etwa 2000 Euro ange­rich­tet, der Lkw-Fah­rer fuhr danach ein­fach weiter.

32-Jäh­ri­ger hat­te Mari­hua­na-Pfei­fe und Haschisch einstecken

BAM­BERG. Wäh­rend der Kon­trol­le eines 32-jäh­ri­gen Man­nes am Diens­tag­mit­tag am Bam­ber­ger Bahn­hof fand die Poli­zei wäh­rend der Durch­su­chung eine gerin­ge Men­ge Haschisch sowie eine Mari­hua­na-Pfei­fe auf. Die Gegen­stän­de wur­den beschlag­nahmt. Der Mann wird wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz zur Anzei­ge gebracht.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fall­fluch­ten

HIRSCHAID. Einem BMW-Fah­rer kam am Diens­tag­mor­gen, gegen 07.45 Uhr, auf der Staats­stra­ße 2260 zwi­schen dem Kreis­ver­kehr Kött­manns­dorf und der Ein­fahrt Sassanfahrt/​Orts­ein­gang Hirschaid ein Lkw ent­ge­gen. Die­ser ver­lor aus der gela­de­nen Mul­de ein grö­ße­rer Blech­teil wel­ches auf dem BMW flog und einen Sach­scha­den von ca. 5.000 Euro ver­ur­sach­te. Der Fah­rer des älte­ren, ver­mut­lich wei­ßen Lkw fuhr ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den zu küm­mern wei­ter. Zeu­gen­hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Ver­kehrs­un­fäl­le

OBER­LEIN­LEI­TER. Am Mon­tag­nach­mit­tag befuhr eine Sko­da-Fah­re­rin die Stra­ße von Tie­fen­pölz kom­mend in Rich­tung Orts­mit­te. Dabei kam die­se nach links von der Stra­ße ab und kol­li­dier­te mit einem gepark­ten VW-Craf­ter. Schließ­lich kam die 64-Jäh­ri­ge an einer Mau­er zum Ste­hen. Bei dem Unfall ver­letz­te sich die­se leicht. Die Gesamt­scha­dens­hö­he beläuft sich auf etwa 30.000 Euro.

Wit­te­rungs­be­ding­te Ver­kehrs­un­fäl­le im Lkr. Bam­berg am 18.01.2023

LKR. BAM­BERG. Ein­set­zen­der Schnee­fall und die damit ver­bun­den schwie­ri­gen Stra­ßen­ver­hält­nis­se führ­ten im Land­kreis Bam­berg in den frü­hen Mor­gen­stun­den zu ins­ge­samt 15 Ver­kehrs­un­fäl­len. Eine Rol­ler­fah­re­rin stürz­te in Gun­dels­heim allein­be­tei­ligt und muss­te mit einer Bein­ver­let­zung in ein Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Bei wei­te­ren Ver­kehrs­un­fäl­len wur­den ins­ge­samt zwei Per­so­nen leicht ver­letzt. Beson­ders betrof­fen war der nord­öst­li­che Land­kreis. Dort rutsch­ten meh­re­re Fahr­zeu­ge in den Gra­ben, stie­ßen auf den Vor­der­mann oder kamen auf die Gegen­fahr­bahn. Grund war in allen Fäl­len eine nicht ange­pass­te Geschwin­dig­keit. Ver­stö­ße gegen die Win­ter­rei­fen­pflicht konn­ten hin­ge­gen nur in einem Fall fest­ge­stellt wer­den. Ein­satz­kräf­te von Poli­zei und Feu­er­wehr, sowie der Win­ter­dienst waren in den Mor­gen­stun­den beson­ders gefor­dert. Gegen Mit­tag hat­te sich die Lage normalisiert.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Metall­git­ter schleu­dert gegen Fahrzeugfront

Hall­stadt. Der 54-jäh­ri­ge Fah­rer eines Sat­tel­zu­ges fuhr am Diens­tag­mor­gen auf der A70 in Rich­tung Schwein­furt, als sich plötz­lich vom Anhän­ger eines vor ihm fah­ren­den Klein­trans­por­ters ein Metall­git­ter löste, auf der Fahr­bahn auf­wir­bel­te und gegen sei­ne Fahr­zeug­front schlug, bevor er auf die Gefahr reagie­ren konn­te. Der Sat­tel­zug­fah­rer reagier­te gut, hielt sogar am Sei­ten­strei­fen an und räum­te das Metall­git­ter von der Auto­bahn. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von ca. 1.000 Euro. Der Ver­ur­sa­cher fuhr aller­dings wei­ter. Von ihm ist nur bekannt, dass es sich um einen Klein­trans­por­ter mit Anhän­ger han­deln soll. Ob des­sen Fah­rer den Ver­kehrs­un­fall mit­be­kom­men hat ist unklar. Zeu­gen des Unfalls wer­den gebe­ten, die Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bam­berg unter Tel. 0951/9129–510 anzurufen.

Gefälsch­ten Füh­rer­schein vor­ge­zeigt und auch noch Koka­in intus

Viereth-Trun­stadt. Am Diens­tag­mit­tag kon­trol­lier­ten die Bam­ber­ger Schlei­er­fahn­der einen Fiat aus Lett­land, wel­cher mit 46-jäh­ri­gem Fah­rer und 22-jäh­ri­gem Bei­fah­rer glei­cher Natio­na­li­tät auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth unter­wegs war. Der Fah­rer hän­dig­te ihnen dabei einen Füh­rer­schein aus, wel­chen sie sogleich als Total­fäl­schung erkann­ten. Wei­ter­hin stell­ten sie bei ihm dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest. Ein frei­wil­li­ger Dro­gen­test konn­te ihn nicht ent­la­sten, da die­ser posi­tiv auf Koka­in aus­fiel. Eine Blut­ent­nah­me muss­te durch­ge­führt wer­den und die Wei­ter­fahrt wur­de natür­lich unter­bun­den. Im Fahr­zeug wur­de zudem noch eine Fla­sche mit einer Flüs­sig­keit auf­ge­fun­den, für wel­che ein Schnell­test eben­falls Koka­in anzeig­te. Die­se wur­de sicher­ge­stellt. Da die Fra­ge des Dro­gen­be­sit­zes noch unklar ist, wird dahin­ge­hend sowohl gegen den Fah­rer, als auch gegen den Bei­fah­rer ermit­telt. Der Fah­rer muss sich zudem noch wegen Urkun­den­fäl­schung, Fah­rens ohne Fahr­erlaub­nis und einer Fahrt unter Dro­gen­ein­fluss ver­ant­wor­ten. Nach Been­di­gung der poli­zei­li­chen Maß­nah­men kamen Bei­de wie­der auf frei­en Fuß.

Ungül­ti­ges Kenn­zei­chen angebracht

Viereth-Trun­stadt. Schlei­er­fahn­der der Bam­ber­ger Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­lier­ten am Diens­tag­nach­mit­tag einen tsche­chi­schen Peu­geot mit 57-jäh­ri­gem Fah­rer glei­cher Natio­na­li­tät, wel­cher auf der A70 in Rich­tung Bay­reuth unter­wegs war. Hier muss­te fest­ge­stellt wer­den, dass er natio­na­le tsche­chi­sche Händ­ler­kenn­zei­chen an sei­nem Fahr­zeug ange­bracht hat­te. Die­se haben aber außer­halb der Tsche­chi­schen Repu­blik kei­ne Gül­tig­keit und der Peu­geot war somit kom­plett ohne Zulas­sung. Die Fahrt war somit been­det und den Fah­rer erwar­tet ein Straf­ver­fah­ren wegen Kenn­zei­chen­miss­brauch und Steu­er­hin­ter­zie­hung, sowie ein Buß­geld­ver­fah­ren wegen der feh­len­den Zulassung.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Auto­fah­rer bringt Rad­ler zu Fall – Zeu­gen gesucht

BAY­REUTH. Bereits am ver­gan­ge­nen Frei­tag­abend kam es auf der Staats­stra­ße 2163 zwi­schen Bay­reuth und Allers­dorf, bei einem Über­hol­vor­gang, zu einer Kol­li­si­on zwi­schen einem Fahr­rad­fah­rer und einem Pkw. Der bis­lang unbe­kann­te Auto­fah­rer hielt nicht an und fuhr wei­ter. Der Rad­fah­rer blieb glück­li­cher­wei­se unver­letzt. Die Poli­zei sucht jetzt Zeugen.

Gegen 17.50 Uhr über­hol­te der Unbe­kann­te mit einem sil­ber­nen Pkw den 17-jäh­ri­gen Fahr­rad­fah­rer zwi­schen dem Allers­dor­fer Krei­sel und Allers­dorf. Hier­bei tou­chier­te das Auto ver­mut­lich auf Grund zu gerin­gem Sicher­heits­ab­stand den Len­ker des Fahr­rad­fah­rers, sodass die­ser ins Strau­cheln kam und anschlie­ßend stürz­te. Der Pkw-Fah­rer fuhr anschlie­ßend wei­ter. Glück­li­cher­wei­se erlitt der Rad­fah­rer kei­ne Verletzungen.

Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506‑2062 bei den Zen­tra­len Ein­satz­dien­sten Bay­reuth zu melden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Unfall­fluch­ten

Thuis­brunn. Am Diens­tag fuhr ein 30-Jäh­ri­ger mit sei­nem Tigu­an durch den Ort, als ihm mit­tig ein wei­ßer Klein­trans­por­ter ent­ge­gen­kam. Die­ser streif­te sei­nen Außen­spie­gel und ver­ur­sach­te gering­fü­gi­gen Scha­den. Der Trans­port­erfah­rer ent­fern­te sich ohne Schadensregulierung.

Mit­te­l­eh­ren­bach. In der Nacht von Mon­tag auf Diens­tag park­te ein 54-Jäh­ri­ger sei­nen Klein­trans­por­ter auf einem Anwoh­ner­park­platz vor sei­ner Unter­kunft. Am näch­sten Mor­gen stell­te er einen Heck­scha­den in Höhe von ca. 1000 Euro fest. Hin­wei­se bzgl. des Ver­ur­sa­chers erbit­tet die Poli­zei Eber­mann­stadt, Tel. 09194/73880

Ver­kehrs­kon­trol­len

Eber­mann­stadt. Im Rah­men von einer Schwer­last­kon­trol­le im Stadt­ge­biet am Diens­tag­vor­mit­tag wur­den vier Lkw-Fah­rer wegen feh­len­dem Nach­weis über Lenk- und Ruhe­zei­ten bemän­gelt. Ein 20-jäh­ri­ger Fah­rer fiel mit sei­nem Mer­ce­des Sprin­ter auf, da er die gesam­te Ladung auf der Lade­flä­che unge­si­chert mit­führ­te. Damit gefähr­det er nicht nur sich, son­dern auch ande­re Ver­kehrs­teil­neh­mer. Die Wei­ter­fahrt wur­de bis zur Ladungs­si­che­rung unterbunden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -