Neue digi­ta­le Anwen­dun­gen, höhe­re Surf-Geschwindigkeiten

Start­schuss für das Mobil­funk­netz der Zukunft: Der Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­an­bie­ter O2 Tele­fó­ni­ca bringt den schnel­len 5G-Mobil­funk­stan­dard nach But­ten­heim. Der Netz­be­trei­ber hat dort jetzt einen neu­en 5G-Stand­ort im Orts­teil Käl­ber­berg errich­tet. Wei­te­re wer­den im Zuge der lau­fen­den 5G-Aus­bau­of­fen­si­ve folgen.

Mit 5G pro­fi­tie­ren O2 Kund:innen in But­ten­heim ab jetzt von höhe­ren Down­load­ge­schwin­dig­kei­ten und kür­ze­ren Reak­ti­ons­zei­ten bei der mobi­len Daten­nut­zung. Gleich­zei­tig ermög­licht 5G neue Anwen­dungs­mög­lich­kei­ten: Neben Social Media-Nut­zung, Musik- und Video­strea­ming ent­fal­ten beson­ders daten­in­ten­si­ve Anwen­dun­gen wie Mobi­le Gaming oder Virtual/​Augmented Rea­li­ty erst über 5G ihr vol­les Poten­zi­al. Als Ersatz für einen Fest­netz­an­schluss kön­nen Kund:innen in Home­of­fice-Zei­ten über 5G selbst gro­ße Datei­en in Sekun­den­schnel­le her­un­ter­la­den. Zudem ist 5G die Grund­la­ge für indu­stri­el­le Net­ze – unter ande­rem für die Ver­net­zung von Maschi­nen und Anla­gen in der Pro­duk­ti­on und Logi­stik – sowie für künf­ti­ge Anwen­dun­gen wie das auto­no­me Fahren.

„5G ist der Tur­bo der Digi­ta­li­sie­rung für Wirt­schaft und Gesell­schaft in Deutsch­land. Wir schaf­fen mit unse­rem lei­stungs­star­ken 5G-Netz von O2 die ent­schei­den­de Grund­la­ge für eine noch bes­se­re Ver­net­zung und neue digi­ta­le Anwen­dun­gen. Wir haben unse­ren 5G-Aus­bau­tur­bo gezün­det und inve­stie­ren so viel in unser Netz wie nie zuvor“, sagt Mar­kus Haas, CEO von O2 Tele­fó­ni­ca Deutschland.

Durch den neu in Betrieb genom­me­nen 5G-Stand­ort kön­nen O2 Kund:innen ab sofort die Vor­tei­le von 5G vor Ort nut­zen. Dafür benö­ti­gen sie ein 5G-fähi­ges Smart­pho­ne und einen 5G-fähi­gen Mobil­funk­ta­rif. Der neue 5G-Stan­dard ergänzt das bereits umfäng­lich aus­ge­bau­te 2G (GSM)- und 4G (LTE)-Netz von O2 vor Ort.

O2 inve­stiert mas­siv in wei­te­ren Netz­aus­bau in der Region

Aktu­ell ver­sorgt O2 bereits 75 Pro­zent der Bevöl­ke­rung in Deutsch­land mit sei­nem neu­en 5G-Netz. Im Rah­men sei­ner Netz­aus­bau-Offen­si­ve treibt O2 die Erwei­te­rung sei­nes 5G-Net­zes zügig vor­an. In den kom­men­den Mona­ten wird sich damit die 5G-Ver­sor­gung in der Regi­on immer wei­ter ver­bes­sern. Bis 2025 wird O2 die gesam­te Bevöl­ke­rung mit 5G ver­sor­gen. Dafür inve­stiert der Anbie­ter aktu­ell jähr­lich über eine Mil­li­ar­de Euro in ein ver­bes­ser­tes Mobilfunknetz.

Par­al­lel zum 5G-Aus­bau treibt O2 auch die Erwei­te­rung sei­nes bereits sehr gut aus­ge­bau­ten 4G (LTE)-Netzes wei­ter vor­an, da ein Groß­teil der deut­schen Mobilfunkkund:innen im All­tag wei­ter­hin auf die­sen Stan­dard ange­wie­sen ist. O2 ver­sorgt über 99 Pro­zent der Bevöl­ke­rung mit 4G. Jetzt schließt der Anbie­ter die letz­ten 4G-Abdeckungs­lücken und rüstet bestehen­de 4G-Stand­or­te an beson­ders beleb­ten Orten wei­ter auf, sodass par­al­lel noch mehr Kund:innen von einer bes­se­ren Netz­qua­li­tät und höhe­ren Geschwin­dig­kei­ten profitieren.

Kund:innen in But­ten­heim kön­nen neu­es 5G-Netz unver­bind­lich testen

Inter­es­sier­te Neukund:innen kön­nen das neu aus­ge­bau­te O2 Mobil­funk­netz vor Ort inklu­si­ve 5G jetzt für 30 Tage unver­bind­lich testen. Mit der online erhält­li­chen Gra­tis-SIM-Kar­te ent­ste­hen inner­halb Deutsch­lands fürs Tele­fo­nie­ren ins Fest­netz sowie auf Mobil­funk­num­mern kei­ne Kosten. Auch das mobi­le Sur­fen ist gra­tis – und das sogar mit High­speed-Tem­po von bis zu 500 Mbit/​s sowie unbe­grenz­tem Daten­vo­lu­men. 30 Tage nach Akti­vie­rung der O2 Test­kar­te läuft der Mobil­funk­ver­trag auto­ma­tisch aus. Online gibt es wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Gratis-SIM-Karte.