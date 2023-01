Kom­man­dan­ten­wahl und Ehrun­gen der FF Hagenau

Zur Wahl einer neu­en Füh­rungs­rie­ge der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Hage­nau, kamen am Sonn­tag, den 15. Janu­ar 2023 akti­ve und pas­si­ve Mit­glie­der, als auch Ehren­gä­ste zusammen.

Begrü­ßen durf­te erster Vor­sit­zen­der des Ver­eins – Jür­gen Peter – alle Feu­er­wehr­män­ner und ‑frau­en, Jugend­li­che und Senio­ren, Füh­rungs­kräf­te der Kreis­brand­in­spek­ti­on, sowie 1. Bür­ger­mei­ste­rin der Stadt Eva Ehr­hardt-Odör­fer, als auch Alt­bür­ger­mei­ster Andre­as Gal­ster. Mit einem Bericht der Schrift­füh­re­rin, wel­cher bedingt durch die Pan­de­mie über meh­re­re Jah­re bis ins Jahr 2019 zurück­reich­te, wur­den vie­le Akti­vi­tä­ten des Ver­eins, als auch Kas­sen­stän­de ver­le­sen. Kom­man­dant Alo­is Rit­ter berich­te­te im Anschluss über die Tätig­kei­ten der akti­ven Mann­schaft und brach­te eini­ge Zah­len vor. Bei­spiels­wei­se rück­te die Feu­er­wehr Hage­nau im Jahr 2022 ins­ge­samt 15 mal aus und lei­ste­te dabei 124 Ein­satz­stun­den. Samt Übungs- und Aus­bil­dungs­zeit zähl­te man ins­ge­samt 2091 Stun­den aller der­zeit 47 akti­ven, ehren­amt­li­chen Feu­er­wehr­män­ner und ‑frau­en. Die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Hage­nau ist ganz beson­ders stolz auf Ihren Nach­wuchs, der Stand heu­te 21 Kin­der zwi­schen 8 und 12 Jah­ren, als auch 8 Jugend­li­che zwi­schen 12 und 17 Jah­ren beträgt. Das ist nicht selbst­ver­ständ­lich, jedoch umso wich­ti­ger, dass das Inter­es­se für unser tol­les Ehren­amt früh­zei­tig geweckt und bei­be­hal­ten wird, drück­te Alo­is Rit­ter aus. Die Zahl der Ver­eins­mit­glie­der liegt der­zeit bei 147.

Nach sei­nem Bericht gab es eini­ge Ehrun­gen, Ernen­nun­gen und Beför­de­run­gen inner­halb der akti­ven Mann­schaft. Für 10 Jah­re akti­ven Feu­er­wehr­dienst beka­men Niko Mei­sel und Axel May­er eine Urkun­de über­reicht. 30 Jah­re lei­ste­ten Lars Sie­gert und Sven Knött­ner bereits für die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr. Staat­li­che Ehrun­gen für 25 und 40 Jah­re wer­den in geson­der­tem Rah­men im dies­jäh­ri­gen Herbst in Ver­tre­tung des Frei­staats Bay­ern ver­lie­hen. Genannt wur­den bereits für 25 Jah­re akti­ven Feu­er­wehr­dienst Chri­sti­an Lin­ka, Ralph Löw und Mar­tin Gru­ber. 40 Jah­re kann bis zum heu­ti­gen Zeit­punkt Man­fred Frit­scher von sich behaupten.

Als neue Mit­glie­der, oder in die akti­ve Mann­schaft über­nom­men und zur Feu­er­wehr­frau ernannt, wur­den Julia Lin­ka, Fran­zis­ka Gum­brecht und Annet­te Dorsch. Zum Feu­er­wehr­mann ernann­te Kom­man­dant Alo­is Rit­ter, Seba­sti­an Frank. Rein­hard Zitz­mann wur­de zum Ober­feu­er­wehr­mann, Axel May­er und Mar­tin Gru­ber zum Haupt­feu­er­wehr­mann ernannt. Nach der Absol­vie­rung des Grup­pen­füh­rer-Lehr­gangs an der staat­li­chen Feu­er­wehr­schu­le, bekam Jan Mörix­bau­er die Beför­de­rung in der Funk­ti­on als Grup­pen­füh­rer inner­halb sei­ner Feu­er­wehr. In die­sem Zuge über­nahm er auch zum 1. Janu­ar 2023 die Ver­ant­wor­tung des Atem­schutz­be­auf­trag­ten inner­halb der Feu­er­wehr Hage­nau. Er löste hier­mit Niko Mei­sel ab, der sich in den letz­ten vier Jah­ren sehr gewis­sen­haft, um das The­ma Atem­schutz sorg­te. In sei­ner Funk­ti­on als Jugend­wart bleibt er wei­ter­hin bestehen. Zum Lösch­mei­ster ernannt wur­de der Kame­rad Phil­lipp Nuß, zum Haupt­lösch­mei­ster der stell­ver­tre­ten­de Kom­man­dant Chri­sti­an Linka.

Niko Mei­sel, berich­te­te im Anschluss über die Tätig­kei­ten im Bereich Atem­schutz und Jugend­feu­er­wehr aus dem ver­gan­ge­nen Jahr und wünsch­te sei­nem Nach­fol­ger Jan Mörix­bau­er alles Gute für sei­ne neue Aufgabe.

Im Bericht der Kin­der­feu­er­wehr berich­te­te die Betreue­rin Julia Lin­ka über vie­le, schö­ne Akti­vi­tä­ten in ver­gan­ge­ner Zeit. Spie­le­risch, aber natür­lich größ­ten­teils mit Bezug zur Feu­er­wehr, lern­ten die Kin­der in ver­schie­de­nen Grup­pen eini­ge Gerät­schaf­ten der Feu­er­wehr ken­nen, oder bastel­ten zur Weih­nachts­zeit Bil­der, mit denen die Fen­ster­schei­ben im Feu­er­wehr­haus geschmückt wur­den. Auch ein Lei­stungs­ab­zei­chen wur­de im letz­ten Jahr abge­hal­ten. Die in Bay­ern erste soge­nann­te „Kin­der­flam­me“ wur­de erfolg­reich absol­viert, wor­auf alle sehr stolz sein dürfen.

Ein wich­ti­ger Tages­ord­nungs­punkt war die Wahl der neu­en Kom­man­dan­ten. Alters­be­dingt konn­te der amtie­ren­de Kom­man­dant Alo­is Rit­ter kei­ne neue Amts­pe­ri­ode antre­ten, so muss­te neu gewählt wer­den. Alo­is Rit­ter war beacht­li­che 30 Jah­re lang in der Füh­rungs­rie­ge der Feu­er­wehr Hage­nau, davon die ersten 6 Jah­re als stell­ver­tre­ten­der Kom­man­dant, wo er im Jah­re 1999 das Amt des 1. Kom­man­dan­ten über­nahm. Die gehei­me Wahl für den Kom­man­dan­ten und zwei Stell­ver­tre­ter stand an und so nahm erste Bür­ger­mei­ste­rin der Stadt Bai­ers­dorf – Eva Ehr­hardt-Odör­fer – die Wahl­vor­schlä­ge aus der Mann­schaft ent­ge­gen. Zwei unbe­tei­lig­te Wahl­hel­fer unter­stütz­ten bei der Ver­ga­be und Rück­nah­me der Stimm­zet­tel, sowie bei der Auszählung.

Zur Wahl des ersten Kom­man­dan­ten und Nach­fol­ger für Alo­is Rit­ter wur­de der amtie­ren­de Stell­ver­tre­ter Chri­sti­an Lin­ka durch Zuruf vor­ge­schla­gen. Mit deut­li­chen 29 von 32 wahl­be­rech­tig­ten Ja-Stim­men wur­de er in sein Amt gewählt. Zum Vor­schlag des ersten Stell­ver­tre­ters wur­de Phil­lipp Nuß auf­ge­ru­fen. Auch er wur­de nach gehei­mer, schrift­li­cher Wahl mit 30 von 32 Stim­men mehr­heit­lich gewählt. Der zwei­te Stell­ver­tre­ter wur­de Mar­tin Gru­ber mit 29 Stim­men. Auch er wur­de ohne wei­te­ren Gegen­kan­di­da­ten gewählt. Übri­ge Stim­men waren Enthaltungen.

Die neue Füh­rungs­rie­ge der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Hage­nau tritt ihr Amt ab 1. April 2023 an, wonach Alo­is Rit­ter dann nach 30 Jah­ren sei­ne Posi­ti­on über­gibt. Er schließt sei­ne Zeit im Lau­fe des Jah­res mit einer Ehrung für 50 Jah­re akti­ven Feu­er­wehr­dienst ab, ver­sprach jedoch bereits an die­sem Nach­mit­tag die wei­te­re Treue zu sei­ner Wehr, wo immer er kann. Kreis­brand­rat Mat­thi­as Roc­ca kam im Anschluss noch zu Wort und über­nahm nach eini­gen Anek­do­ten aus Alo­is Rit­ters Feu­er­wehr­lauf­bahn die ehren­vol­le Auf­ga­be mit der Ver­lei­hung des Baye­ri­schen Feu­er­wehr Ehren­kreu­zes in Sil­ber am Ban­de, für her­vor­ra­gen­de Lei­stun­gen im Feu­er­lösch­we­sen. Unter­zeich­net vom Prä­si­den­ten des Lan­des­feu­er­wehr­ver­band Bay­ern – Johann Eizen­ber­ger – über­reich­te der Kreis­brand­rat die Urkun­de und steck­te das Ehren­kreuz an die Uni­form. Kreis­brand­in­spek­tor Ste­fan Brun­ner, sowie Kreis­brand­mei­ster Jens Ham­merl aus dem Dienst­be­zirk, gra­tu­lier­ten herz­lich. Auch der feder­füh­ren­de Kom­man­dant der Stadt Bai­ers­dorf, Kreis­ju­gend­wart und Kreis­brand­mei­ster Chri­sti­an Bühl beglück­wünsch­ten den alten, sowie die drei neu­en Kom­man­dan­ten. Dan­kend und sicht­lich gerührt, nach all der lan­gen Zeit zum Woh­le sei­ner Wehr und dar­über hin­aus, sprach Alo­is Rit­ter von Höhen und Tie­fen, vie­len Ein­drücken, geleb­ter Kame­rad­schaft und Zusam­men­halt. Die Feu­er­wehr präg­te sein Leben und das lieb­te er.

Unver­ges­sen erwähn­te Alo­is Rit­ter sei­ne Frau, die eben­falls lan­ge Zeit aktiv bei der Feu­er­wehr mit­wirk­te. Ohne sie und ihre gro­ße Unter­stüt­zung in allen Belan­gen, wäre dies gar nicht mög­lich gewe­sen, sag­te er und über­reich­te ihr einen Blu­men­strauß, nach­dem er sei­ne Frau herz­lich umarmte.

Nach einer kur­zen Pau­se schweif­te man zurück zum Ver­ein der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Hage­nau, wo es wei­te­re Berich­te und Ehrun­gen gab.

Für 10-jäh­ri­ge Ver­eins­zu­ge­hö­rig­keit ehr­te Vor­sit­zen­der Jür­gen Peter, Mari­an­ne Knött­ner und Armin Hil­big. 20 Jah­re Treue zum Ver­ein ver­zeich­nen Mat­thi­as Tann­häu­ser, Edmund Reck, Richard Gru­ber, Micha­el Fuchs, als auch Alt­bür­ger­mei­ster der Stadt Bai­ers­dorf, Andre­as Galster.

30 Jah­re Mit­glied des Ver­eins sind bis heu­te Fre­de­rick Storek und Johan­nes Mörix­bau­er und 40 Jah­re gehört Nor­bert Casteck dem Ver­ein an. Nach den Berich­ten des Kas­siers, des Kas­sen­prü­fers und deren Ent­la­stung durch die Ver­samm­lung nahm die Ver­an­stal­tung lang­sam Aus­klang an. Im Herbst folgt ein Ehrungs­abend mit staat­li­chen Ehrungen.

Bericht / Bil­der: Kreis­brand­mei­ster (KBM) Seba­sti­an Weber