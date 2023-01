Zum Licht­mess­markt lockt eine Win­ter­ro­del­bahn in die Erlan­ger Innenstadt

Win­ter­sport­ver­gnü­gen ohne Schnee, die Win­ter­ro­del­bahn des City-Manage­ments Erlan­gen macht das vom 2. bis 9. Febru­ar 2023 am Erlan­ger Schloss­platz mög­lich. Wie bereits bei der Eis­lauf­flä­che „Erlan­gen like on Ice“ erfolgt der Betrieb auch die­ses Mal kli­ma­neu­tral, ohne den Ein­satz von Strom und Was­ser. Eben­falls gibt es am sel­ben Ort auch wie­der den Licht­mess­markt mit brei­tem Haus­halts­wa­ren­an­ge­bot sowie einen win­ter­lich gestal­te­ten Hüttenzauber.

Nach der vom City-Manage­ment als Erfolg bewer­te­ten Durch­füh­rung von Erlan­gen like on Ice folgt nun ein neu­es win­ter­li­ches Ange­bot, das die Innen­stadt für eine Woche im Febru­ar noch attrak­ti­ver machen soll: eine Rodel­bahn, die kom­plett unab­hän­gig vom Schnee­fall ist. Als Stand­ort wur­de der Schloss­platz vor der Kulis­se des Mark­gra­fen­schlos­ses gewählt, inte­griert in den Erlan­ger Licht­mess­markt. „Wir haben eine mobi­le Win­ter­ro­del­bahn orga­ni­siert, die auch ohne Schnee ech­ten Win­ter­spaß garan­tiert. Auch bei die­ser Akti­on ach­ten wir drauf, den CO2-Abdruck mög­lichst gering zu hal­ten. Für Groß und Klein wird der Besuch unse­rer Innen­stadt so zum Erleb­nis, an kal­ten wie an war­men Tagen“, so Chri­sti­an Frank, Vor­stand des CityManagements.

Bei einem Gefäl­le von bis zu 45 Grad geht es auf auf­blas­ba­ren Rei­fen auf einem spe­zi­el­len Rol­len-Belag berg­ab. Schwung holen sich die Rod­ler dann auf einer Län­ge von 25 m. Die Nut­zung der Rodel­bahn ist für Kin­der und Erwach­se­ne kostenlos.

Licht­mess­markt

Nach zwei Jah­ren Aus­zeit fin­det auch wie­der der Erlan­ger Licht­mess­markt statt. Ab Licht­mess (2. Febru­ar) laden die Markt­trei­ben­den wie­der ein, eine gro­ße Aus­wahl an Haus­halts­ar­ti­keln wie Töp­fe, Pfan­nen oder Woll­socken bis hin zu Gewür­zen, Tee­sor­ti­men­te und ande­ren Lecke­rei­en zu entdecken.

Ver­an­stal­tet wird der Licht­mess­markt wie­der vom Lie­gen­schafts­amt der Stadt Erlangen.

Öff­nungs­zei­ten: Mo – Fr, 9:00 – 18:00 Uhr; Sa, 9:00 – 17:00 Uhr; So, 11:00 – 17:00 Uhr

Hüt­ten­zau­ber: Eben­falls erwar­tet die Besu­cher ein Hüt­ten­zau­ber mit Geträn­ke­aus­wahl und Sitzgelegenheiten.