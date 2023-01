Auf Grund der Schnee­fäl­le am Mitt­woch und der dadurch ein­ge­schränk­ten Befahr­bar­keit der Stra­ßen kommt es noch bis zum Wochen­en­de zu Ver­schie­bun­gen bei der Müllabfuhr.

Wie der Fach­be­reich für Abfall­wirt­schaft am Cobur­ger Land­rats­amt mit­ge­teilt hat, sind von den Ver­zö­ge­run­gen Tei­le der Stadt Seß­lach sowie der Gemein­de Wei­trams­dorf betrof­fen. Sämt­li­che nicht geleer­ten Ton­nen wer­den am Sams­tag, 21. Janu­ar, geleert. Die Besit­zer der Ton­nen wer­den gebe­ten, ihre nicht geleer­ten Ton­nen an die­sem Tag recht­zei­tig zur Lee­rung an den Stra­ßen­rand zu stellen.